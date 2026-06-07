Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...
Юртимизда сўнгги йилларда коррупцияга ва тамагирликка қарши аёвсиз кураш олиб борилаётганига, қонун устуворлигини таъминлаш йўлида кескин чоралар кўрилаётганига қарамай, афсуски, ҳали ҳам нафс балосига асир бўлиб, ўз мансабини суиистеъмол қилаётган кимсалар учраб турибди. Хусусан, мамлакатимизнинг кўчмас мулк ва ер ҳисобини юритувчи энг муҳим тармоқларидан бири бўлган кадастр тизимида ўтказилган кенг қамровли текширувлар аянчли ва кишини ларзага солувчи рақамларни ошкор қилди. Олиб борилган суриштирувлар ва назорат тадбирлари натижасида тизимда миллиардлаб маблағлар талон-торож қилингани ва юзлаб ходимлар эгри йўлни танлагани фош бўлди.
ТИЗИМДАГИ ҚОНУНБУЗАРЛИКЛАР ВА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИНГ АЧЧИҚ СТАТИСТИКАСИ
Кадастр агентлигида сўнгги икки ярим йил ичида содир этилган мансабдорлик жиноятлари, унда иштирок этган шахсларнинг даражаси ва давлат хазинасига етказилган умумий моддий зиённинг кўлами билан қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Текширув даври
Жиноят содир этган ходимлар сони
Қонунбузарликлар кўлами ва лавозимлар
Давлат ва жамиятга етказилган зарар
2024–2025 йиллар ва 2026 йилнинг I чораги
Агентликнинг нақд 425 нафар ходими жиноят кўчасига кирган.
Жами 347 та коррупциявий ва мансабдорлик жиноятлари содир этилган бўлиб, ҳуқуқбузарларнинг 46 нафарини турли бўғиндаги раҳбарлар ташкил этади.
Тизимдаги кўзбўямачилик ва ўғрилик оқибатида давлатга 70 миллиард сўмдан ортиқ моддий зарар етказилган.
Аниқланган ушбу улкан қонунбузарликлар ва ваколатларни суиистеъмол қилиш ҳолатлари соҳада назорат ва шаффофлик тизимини зудлик билан мустаҳкамлаш ва кадастр ҳисоби устидан қатъий кузатув ўрнатиш зарурлигини яққол кўрсатиб берди.
Халқ мулкига кўз олайтирганлар жазосиз қолмайди
Соҳада аниқланган бундай кенг кўламли ўғриликлар, айниқса, оддий мутахассислар билан бир қаторда раҳбар ходимларнинг ҳам жиноятларга аралашиб кетгани соҳада ички назоратнинг мутлақо бўшашиб кетганидан далолат беради. Ер ва мулк ажратиш, ҳужжатларни расмийлаштириш каби жараёнлардаги коррупциявий занжирлар нафақат давлат бюджетига, балки қанчадан-қанча оддий фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларига ҳам раҳна солади. Бугунги кунда ушбу ҳолатлар юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда.
Замин шарҳи: Халқимизда «Ҳаромдан келган ҳаромга кетар» деган доно нақл бор. Давлатнинг ва оддий халқнинг миллионлаб маблағларини ўз нафси йўлида сарфлаб, «туяни думи билан ютган» кадастр тизимидаги бу «уддабуронлар» энди қонун олдида албатта жавоб беришади. 70 миллиард сўм — бу шунчаки рақам эмас, бу юртимизда қурилиши мумкин бўлган ўнлаб замонавий мактаблар, боғчалар ёки шифохоналарнинг пули демакдир. Коррупция балосига қарши фақат ҳуқуқ-тартибот органлари эмас, балки бутун жамиятимиз биргаликда курашиши шарт. Шундагина юртимизда ҳалоллик ва адолат қарор топади. Жонкуяр қонун посбонларига бу курашда куч-қувват тилаймиз!
Мамлакатимизда коррупцияга қарши олиб борилаётган кескин курашлар, шов-шувли суд жараёнлари ва юртимиз ҳаётидаги энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…