Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...

·62·Жамият
Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...

Юртимизда сўнгги йилларда коррупцияга ва тамагирликка қарши аёвсиз кураш олиб борилаётганига, қонун устуворлигини таъминлаш йўлида кескин чоралар кўрилаётганига қарамай, афсуски, ҳали ҳам нафс балосига асир бўлиб, ўз мансабини суиистеъмол қилаётган кимсалар учраб турибди. Хусусан, мамлакатимизнинг кўчмас мулк ва ер ҳисобини юритувчи энг муҳим тармоқларидан бири бўлган кадастр тизимида ўтказилган кенг қамровли текширувлар аянчли ва кишини ларзага солувчи рақамларни ошкор қилди. Олиб борилган суриштирувлар ва назорат тадбирлари натижасида тизимда миллиардлаб маблағлар талон-торож қилингани ва юзлаб ходимлар эгри йўлни танлагани фош бўлди.

ТИЗИМДАГИ ҚОНУНБУЗАРЛИКЛАР ВА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИНГ АЧЧИҚ СТАТИСТИКАСИ

Кадастр агентлигида сўнгги икки ярим йил ичида содир этилган мансабдорлик жиноятлари, унда иштирок этган шахсларнинг даражаси ва давлат хазинасига етказилган умумий моддий зиённинг кўлами билан қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Текширув даври

Жиноят содир этган ходимлар сони

Қонунбузарликлар кўлами ва лавозимлар

Давлат ва жамиятга етказилган зарар

2024–2025 йиллар ва 2026 йилнинг I чораги

Агентликнинг нақд 425 нафар ходими жиноят кўчасига кирган.

Жами 347 та коррупциявий ва мансабдорлик жиноятлари содир этилган бўлиб, ҳуқуқбузарларнинг 46 нафарини турли бўғиндаги раҳбарлар ташкил этади.

Тизимдаги кўзбўямачилик ва ўғрилик оқибатида давлатга 70 миллиард сўмдан ортиқ моддий зарар етказилган.

Аниқланган ушбу улкан қонунбузарликлар ва ваколатларни суиистеъмол қилиш ҳолатлари соҳада назорат ва шаффофлик тизимини зудлик билан мустаҳкамлаш ва кадастр ҳисоби устидан қатъий кузатув ўрнатиш зарурлигини яққол кўрсатиб берди.

Халқ мулкига кўз олайтирганлар жазосиз қолмайди

Соҳада аниқланган бундай кенг кўламли ўғриликлар, айниқса, оддий мутахассислар билан бир қаторда раҳбар ходимларнинг ҳам жиноятларга аралашиб кетгани соҳада ички назоратнинг мутлақо бўшашиб кетганидан далолат беради. Ер ва мулк ажратиш, ҳужжатларни расмийлаштириш каби жараёнлардаги коррупциявий занжирлар нафақат давлат бюджетига, балки қанчадан-қанча оддий фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларига ҳам раҳна солади. Бугунги кунда ушбу ҳолатлар юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда.

Замин шарҳи: Халқимизда «Ҳаромдан келган ҳаромга кетар» деган доно нақл бор. Давлатнинг ва оддий халқнинг миллионлаб маблағларини ўз нафси йўлида сарфлаб, «туяни думи билан ютган» кадастр тизимидаги бу «уддабуронлар» энди қонун олдида албатта жавоб беришади. 70 миллиард сўм — бу шунчаки рақам эмас, бу юртимизда қурилиши мумкин бўлган ўнлаб замонавий мактаблар, боғчалар ёки шифохоналарнинг пули демакдир. Коррупция балосига қарши фақат ҳуқуқ-тартибот органлари эмас, балки бутун жамиятимиз биргаликда курашиши шарт. Шундагина юртимизда ҳалоллик ва адолат қарор топади. Жонкуяр қонун посбонларига бу курашда куч-қувват тилаймиз!

Мамлакатимизда коррупцияга қарши олиб борилаётган кескин курашлар, шов-шувли суд жараёнлари ва юртимиз ҳаётидаги энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Кадастр агентлигиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиЯширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиБугун, 13:30Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бугун, 12:57Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиБугун, 12:49Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиТошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиБугун, 12:41Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиТуркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиБугун, 12:14Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди