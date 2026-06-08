Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?
Миллионлаб ўзбек футбол ишқибозларининг нигоҳи океан ортига — АҚШ яшил майдонларига қаратилган. Тарихда илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиш арафасида турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиал олдидаги энг сўнгги ва энг жиддий назорат ўйинини ўтказишга шай турибди. "Оқ бўрилар"нинг бугун тунда Европанинг номдор ва машҳур грандларидан бири бўлмиш Нидерландия терма жамоасига қарши кечадиган маҳорат жанги юртимизда ҳақиқий футбол аншлагини бошлаб бермоқда. Энг қувонарлиси, мазкур тарихий ва ҳаяжонли тўқнашувни юртимиз мухлислари ўз уйларида, оила даврасида туриб тўлиқ жонли эфирда томоша қилиш имкониятига эга бўлишади.
Ушбу ўта шиддатли учрашувнинг бошланиш вақти, трансляция қилинадиган телеканаллар ва терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 турниридаги гуруҳдошлари ҳақидаги барча тафсилотлар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
ЎЗБЕКИСТОН — НИДЕРЛАНДИЯ БАҲСИНИНГ ЭФИР ВАҚТИ ВА ТРАНСЛЯЦИЯСИ
Тўқнашув бошланадиган вақт
Жонли эфирда намойиш этувчи телеканаллар
ЖЧ-2026 мусобақасидаги рақибларимиз ("K" гуруҳи)
Тошкент вақти билан:
Бугун тунда, соат 23:45 да старт олади.
"Зўр ТВ" ва "Футбол ТВ" телеканаллари орқали ўйин тўғридан-тўғри кўрсатилади.
Португалия — Криштиану Роналду етакчилигидаги гранд.
Колумбия — Жанубий Американинг шиддатли вакили.
Конго ДР — Африка қитъасининг бақувват жамоаси.
Маҳаллий телеканалларимиз томонидан ушбу ўйин трансляциясининг йўлга қўйилиши тунги вақт бўлишига қарамай, миллионлаб ватандошларимизни экран қаршисига михлаши шубҳасиз.
Мундиал олдидаги энг катта синов ва миллионлар дуоси
Фабио Каннаваро шогирдлари учун Нидерландиядек кучли жамоа билан куч синашиш Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан ҳақиқий чиниқиш ва камчиликларни тўғрилаб олиш учун бебаҳо имкониятдир. Боиси, мундиалнинг "K" гуруҳидан жой олган вакилларимизни олдинда Португалия ва Колумбия каби даҳшатли рақиблар кутмоқда. "Оқ бўрилар"нинг бугун яшил майдонда кўрсатадиган шиддатли футболи ва тактик тайёргарлиги бизнинг дунё биринчилигида қандай натижаларга қодир эканимизни кўрсатиб берувчи ўзига хос кўзгу вазифасини ўтайди.
Замин шарҳи: Бугун тунда бутун Ўзбекистон ухламайди! Нидерландияга қарши ўртоқлик учрашуви бўлса-да, унинг аҳамияти биз учун расмий баҳслардан кам эмас. "Зўр ТВ" ва "Футбол ТВ" телеканалларининг ушбу баҳсни жонли эфирда олиб бериши эса ишқибозларимиз учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлди. Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Абдуқодир Ҳусанов каби йигитларимиз бугун Европа юлдузларига қарши қандай ўйнаш кераклигини бутун дунёга кўрсатиб қўйишларига ишонамиз. Жаҳон чемпионати бошланишидан олдин Роналду ва Колумбияга қарши қандай тактика танлашни мана шундай учрашувлар белгилаб беради. Экран қаршисида туриб, "Оқ бўрилар"ни бир тан, бир жон бўлиб қўллаб-қувватлаймиз. Омад сизга, Ватан йигитлари!
Миллий терма жамоамизнинг Нидерландия билан бўладиган ўйинидан энг қайноқ репортажлар, учрашувдан кейинги экспертлар таҳлили ва ЖЧ-2026 мусобақасининг энг эксклюзив кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…