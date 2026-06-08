Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?

·0·Спорт
Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?

Миллионлаб ўзбек футбол ишқибозларининг нигоҳи океан ортига — АҚШ яшил майдонларига қаратилган. Тарихда илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиш арафасида турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиал олдидаги энг сўнгги ва энг жиддий назорат ўйинини ўтказишга шай турибди. "Оқ бўрилар"нинг бугун тунда Европанинг номдор ва машҳур грандларидан бири бўлмиш Нидерландия терма жамоасига қарши кечадиган маҳорат жанги юртимизда ҳақиқий футбол аншлагини бошлаб бермоқда. Энг қувонарлиси, мазкур тарихий ва ҳаяжонли тўқнашувни юртимиз мухлислари ўз уйларида, оила даврасида туриб тўлиқ жонли эфирда томоша қилиш имкониятига эга бўлишади.

Ушбу ўта шиддатли учрашувнинг бошланиш вақти, трансляция қилинадиган телеканаллар ва терма жамоамизнинг ЖЧ-2026 турниридаги гуруҳдошлари ҳақидаги барча тафсилотлар билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

ЎЗБЕКИСТОН — НИДЕРЛАНДИЯ БАҲСИНИНГ ЭФИР ВАҚТИ ВА ТРАНСЛЯЦИЯСИ

Тўқнашув бошланадиган вақт

Жонли эфирда намойиш этувчи телеканаллар

ЖЧ-2026 мусобақасидаги рақибларимиз ("K" гуруҳи)

Тошкент вақти билан:


Бугун тунда, соат 23:45 да старт олади.

"Зўр ТВ" ва "Футбол ТВ" телеканаллари орқали ўйин тўғридан-тўғри кўрсатилади.

Португалия — Криштиану Роналду етакчилигидаги гранд.



Колумбия — Жанубий Американинг шиддатли вакили.



Конго ДР — Африка қитъасининг бақувват жамоаси.

Маҳаллий телеканалларимиз томонидан ушбу ўйин трансляциясининг йўлга қўйилиши тунги вақт бўлишига қарамай, миллионлаб ватандошларимизни экран қаршисига михлаши шубҳасиз.

Мундиал олдидаги энг катта синов ва миллионлар дуоси

Фабио Каннаваро шогирдлари учун Нидерландиядек кучли жамоа билан куч синашиш Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан ҳақиқий чиниқиш ва камчиликларни тўғрилаб олиш учун бебаҳо имкониятдир. Боиси, мундиалнинг "K" гуруҳидан жой олган вакилларимизни олдинда Португалия ва Колумбия каби даҳшатли рақиблар кутмоқда. "Оқ бўрилар"нинг бугун яшил майдонда кўрсатадиган шиддатли футболи ва тактик тайёргарлиги бизнинг дунё биринчилигида қандай натижаларга қодир эканимизни кўрсатиб берувчи ўзига хос кўзгу вазифасини ўтайди.

Замин шарҳи: Бугун тунда бутун Ўзбекистон ухламайди! Нидерландияга қарши ўртоқлик учрашуви бўлса-да, унинг аҳамияти биз учун расмий баҳслардан кам эмас. "Зўр ТВ" ва "Футбол ТВ" телеканалларининг ушбу баҳсни жонли эфирда олиб бериши эса ишқибозларимиз учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлди. Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва Абдуқодир Ҳусанов каби йигитларимиз бугун Европа юлдузларига қарши қандай ўйнаш кераклигини бутун дунёга кўрсатиб қўйишларига ишонамиз. Жаҳон чемпионати бошланишидан олдин Роналду ва Колумбияга қарши қандай тактика танлашни мана шундай учрашувлар белгилаб беради. Экран қаршисида туриб, "Оқ бўрилар"ни бир тан, бир жон бўлиб қўллаб-қувватлаймиз. Омад сизга, Ватан йигитлари!

Миллий терма жамоамизнинг Нидерландия билан бўладиган ўйинидан энг қайноқ репортажлар, учрашувдан кейинги экспертлар таҳлили ва ЖЧ-2026 мусобақасининг энг эксклюзив кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиБугун, 03:04Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Кеча, 18:29Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиЛамин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиКеча, 18:17Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Кеча, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)