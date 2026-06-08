Samsung Galaxy S26 ФE илк бор жонли суратларда намоён бўлди
Интернет тармоғида Samsung компаниясининг бўлажак ҳамёнбоп флагмани — Galaxy S26 ФE моделининг илк реал тасвирлари пайдо бўлди. Қурилма Вирелесс Повер Консортиум (ВПК) маълумотлар базасида СМ-С741 каталог рақами билан рўйхатдан ўтган, бу эса смартфоннинг бозорга чиқишига тайёргарлик кўрилаётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган суратларга кўра, Samsung қурилманинг умумий бренд услубини сақлаб қолади, бироқ асосий камера дизайнига ўзгартириш киритади. Орқа панелдаги алоҳида линзалар ўрнига Galaxy S26 ФE модели Galaxy Z Фолд 7 услубини эслатувчи яхлит камера блокига эга бўлади. Янги дизайннинг ўзига хослиги шундаки, камера модули деярли корпус четигача етиб боради, бу эса уни Galaxy А57 ва компаниянинг бошқа жорий моделларидан ажратиб туради.
Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S26 ФE қурилмаси Exynos 2500 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланади. Шунингдек, ушбу модел Samsung смартфонлари орасида қутидан Android 17 операцион тизими билан чиқадиган илк қурилмалардан бири бўлиши кутилмоқда.
Тахминларга кўра, Galaxy S26 ФE янги букламафонлар — Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 билан бирга тақдим этилади. Миш-мишларга кўра, тақдимот маросими жорий йилнинг 22-июль куни бўлиб ўтиши мумкин. Бозор таҳлилчилари Galaxy Z Фолд 8 учун мутлақо янги iPhone Ultra асосий рақиб бўлишини тахмин қилишмоқда.
…