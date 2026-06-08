Samsung Galaxy S26 ФE илк бор жонли суратларда намоён бўлди

·0·Техно
Samsung Galaxy S26 ФE илк бор жонли суратларда намоён бўлди

Интернет тармоғида Samsung компаниясининг бўлажак ҳамёнбоп флагмани — Galaxy S26 ФE моделининг илк реал тасвирлари пайдо бўлди. Қурилма Вирелесс Повер Консортиум (ВПК) маълумотлар базасида СМ-С741 каталог рақами билан рўйхатдан ўтган, бу эса смартфоннинг бозорга чиқишига тайёргарлик кўрилаётганини тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган суратларга кўра, Samsung қурилманинг умумий бренд услубини сақлаб қолади, бироқ асосий камера дизайнига ўзгартириш киритади. Орқа панелдаги алоҳида линзалар ўрнига Galaxy S26 ФE модели Galaxy Z Фолд 7 услубини эслатувчи яхлит камера блокига эга бўлади. Янги дизайннинг ўзига хослиги шундаки, камера модули деярли корпус четигача етиб боради, бу эса уни Galaxy А57 ва компаниянинг бошқа жорий моделларидан ажратиб туради.

Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S26 ФE қурилмаси Exynos 2500 процессори ва 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланади. Шунингдек, ушбу модел Samsung смартфонлари орасида қутидан Android 17 операцион тизими билан чиқадиган илк қурилмалардан бири бўлиши кутилмоқда.

Тахминларга кўра, Galaxy S26 ФE янги букламафонлар — Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra ва Galaxy Z Флип 8 билан бирга тақдим этилади. Миш-мишларга кўра, тақдимот маросими жорий йилнинг 22-июль куни бўлиб ўтиши мумкин. Бозор таҳлилчилари Galaxy Z Фолд 8 учун мутлақо янги iPhone Ultra асосий рақиб бўлишини тахмин қилишмоқда.

SamsungGalaxy S26 ФEСмартфонТехнологияAndroid 17
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:5445 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус