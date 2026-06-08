Mercedes-Benz ГЛК электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқди

·72·Авто
Mercedes-Benz ГЛК электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқди

Mercedes-Benz компанияси Хитойда бутунлай янги электрлаштирилган ГЛК моделига олдиндан буюртма олишни бошлади. Янги кроссовернинг бошланғич нархи 349 000 юанни ташкил этади. Шу билан бирга, компания ушбу моделни Хитойдаги заводларида серияли ишлаб чиқариш йўлга қўйилганини расман эълон қилди. Автомобил MB.EA платформасида қурилган бўлиб, замонавий 800 вольтли архитектурага эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Электромобилнинг ташқи кўриниши Mercedes-Benz брендининг ўзига хос услубида ишланган. Унинг асосий ажралиб турувчи жиҳати 942 та светодиодли элементдан иборат ёруғлик таратувчи радиатор панжарасидир. Фарларда Микро ЛEД технологиясидан фойдаланилган, кундузги чироқлар эса бренд логотипи шаклида ишланган. Автомобилнинг ғилдирак базаси 3027 мм ни ташкил этиб, у бензинли ГЛК Л моделидан 107 мм га узунроқдир.

Салоннинг марказий қисмидан 39,1 дюймли улкан МБУХ Hypeрскреэн дисплейи ўрин олган. Янги MB.OS операцион тизими Доубао сунъий интеллектига асосланган виртуал ёрдамчи билан жиҳозланган. Шунингдек, интерерда Долбй Атмос тизимига эга Бурместер аудиотизими, 64 хил рангли атмосфера ёритгичи ва 9 та зонали электро хром қорайтириш функциясига эга панорамали том мавжуд.

Техник жиҳатдан ГЛК 350 Л 4МАТИК флагман версияси 310 кВ (422 от кучи) қувватга эга иккита электр мотор билан жиҳозланган. 85,5 кВ/соат сиғимли аккумулятор КLTC сикли бўйича 703 км масофани босиб ўтиш имконини беради. Тезкор қувватлаш орқали батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 22 дақиқада тўлдириш мумкин.

Кроссовер Mercedes-Benz С-Класс моделидан олинган АДС+ технологиясига эга AIРМАТИК пневматик осмаси билан таъминланган. Бу тизим йўл шароитига қараб клиренс ва амортизаторлар қаттиқлигини автоматик созлайди. Шунингдек, автомобил орқа ғилдиракларнинг 4,5 даражагача бурилишини таъминловчи бошқарув тизими ва Момента автоном ҳайдаш мажмуаси билан жиҳозланган.

Mercedes-BenzГЛКЭлектромобилАвтоХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайдиХитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайдиКеча, 01:50Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайдиHyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди06.06, 15:28Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошландиРоссияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошланди06.06, 07:56РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиРАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди06.06, 06:56Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиRenault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтди06.06, 05:52Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда05.06, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди