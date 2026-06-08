Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушади

·0·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушади

Бутун ўзбек халқи ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида орзиқиб кутган тарихий лаҳзаларга жуда оз вақт қолди. Вакилларимиз нуфузли дунё биринчилигига олиб борадиган сўнгги тайёргарлик босқичини қизғин давом эттиришмоқда. Бугун океан ортида, муҳташам Нью-Йорк шаҳрида Фабио Каннаваро бошчилигидаги "оқ бўрилар" Европанинг энг қудратли ва номдор грандларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши ўта жиддий ўртоқлик учрашувида саф тортадилар. Мазкур баҳс ҳамюртларимиз учун бўлажак мундиал олдидан ўз куч ва имкониятларини синаб оладиган энг сўнгги ва энг муҳим назорат имтиҳони вазифасини ўтаб беради.

Ушбу тарихий учрашувнинг бошланиш вақти ва миллий жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги рақиблари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

МИЛЛИЙ ТЕРМА ЖАМОАМИЗНИНГ СЎНГГИ ИМТИҲОНИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲИ

Бугунги назорат баҳси вақти

Ўйин бўлиб ўтадиган манзил

ЖЧ-2026 турниридаги рақибларимиз ("K" гуруҳи)

Тошкент вақти билан:


соат 23:45 да старт олади.

АҚШ, Нью-Йорк шаҳри.


(Дунё нигоҳи қаратилган арена)

Португалия — Криштиану Роналду юрти, Европа гранди.



Колумбия — Жанубий Американинг шиддатли вакили.



Конго ДР — Африканинг жисмонан бақувват жамоаси.

Мазкур учрашув мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини идеал даражага келтириш учун охирги имкониятдир.

Океан ортидаги катта жанг ва миллионлар дуоси

"Оқ бўрилар"нинг мазкур нуфузли турнирдаги иштироки бутун ўзбек футболи учун янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз. Жаҳон чемпионатининг "K" гуруҳидан жой олган вакилларимизни олдинда Португалия ва Колумбия каби даҳшатли рақиблар кутаётганини ҳисобга олсак, бугунги лолалар юрти вакилларига қарши кечадиган баҳс йигитларимиз учун ҳақиқий чиниқиш мактаби бўлади. Футболчиларимиз Нью-Йорк майдонларида нафақат ўз маҳоратларини намойиш этадилар, балки бутун бошли ватан шарафини ҳимоя қилиш учун бор кучларини ишга соладилар.

Замин шарҳи: Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига етиб келишининг ўзи улкан бир эртакнинг рўёбга чиқишидир. Жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваронинг жамоа бошқарувига келиши ва йигитларимизга ўз тактик билимларини сингдираётгани бугунги Нидерландия билан ўйинда яққол кўзга ташланиши аниқ. Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва бошқа юлдузларимиз бугун кучли босим остида қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиб беришлари лозим. Португалия ва Колумбия каби грандлар билан тўқнашишдан олдин Куман шогирдлари билан куч синашиш энг тўғри танлов бўлди. Бугун тунда бутун Ўзбекистон ухламайди ва ўз суюклиларини мониторлар қаршисида туриб қўллаб-қувватлайди. Ишончимиз ва дуоларимиз сиз билан, йигитлар!

Миллий терма жамоамизнинг Нидерландияга қарши ўйинидан матнли ва онлайн трансляциялар, учрашувдан кейинги эксклюзив фикрлар ҳамда ЖЧ-2026 кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Кеча, 18:29Ламин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиЛамин Ямал ЖЧ-2026 даги чемпионлик учун ғайриоддий ваъда бердиКеча, 18:17Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Бернарду Силва фаолиятини қайси клубда давом эттириши мумкин?Кеча, 18:11Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиКеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)