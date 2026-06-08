Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушади
Бутун ўзбек халқи ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида орзиқиб кутган тарихий лаҳзаларга жуда оз вақт қолди. Вакилларимиз нуфузли дунё биринчилигига олиб борадиган сўнгги тайёргарлик босқичини қизғин давом эттиришмоқда. Бугун океан ортида, муҳташам Нью-Йорк шаҳрида Фабио Каннаваро бошчилигидаги "оқ бўрилар" Европанинг энг қудратли ва номдор грандларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши ўта жиддий ўртоқлик учрашувида саф тортадилар. Мазкур баҳс ҳамюртларимиз учун бўлажак мундиал олдидан ўз куч ва имкониятларини синаб оладиган энг сўнгги ва энг муҳим назорат имтиҳони вазифасини ўтаб беради.
Ушбу тарихий учрашувнинг бошланиш вақти ва миллий жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги рақиблари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
МИЛЛИЙ ТЕРМА ЖАМОАМИЗНИНГ СЎНГГИ ИМТИҲОНИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲИ
Бугунги назорат баҳси вақти
Ўйин бўлиб ўтадиган манзил
ЖЧ-2026 турниридаги рақибларимиз ("K" гуруҳи)
Тошкент вақти билан:
соат 23:45 да старт олади.
АҚШ, Нью-Йорк шаҳри.
(Дунё нигоҳи қаратилган арена)
Португалия — Криштиану Роналду юрти, Европа гранди.
Колумбия — Жанубий Американинг шиддатли вакили.
Конго ДР — Африканинг жисмонан бақувват жамоаси.
Мазкур учрашув мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини идеал даражага келтириш учун охирги имкониятдир.
Океан ортидаги катта жанг ва миллионлар дуоси
"Оқ бўрилар"нинг мазкур нуфузли турнирдаги иштироки бутун ўзбек футболи учун янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз. Жаҳон чемпионатининг "K" гуруҳидан жой олган вакилларимизни олдинда Португалия ва Колумбия каби даҳшатли рақиблар кутаётганини ҳисобга олсак, бугунги лолалар юрти вакилларига қарши кечадиган баҳс йигитларимиз учун ҳақиқий чиниқиш мактаби бўлади. Футболчиларимиз Нью-Йорк майдонларида нафақат ўз маҳоратларини намойиш этадилар, балки бутун бошли ватан шарафини ҳимоя қилиш учун бор кучларини ишга соладилар.
Замин шарҳи: Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига етиб келишининг ўзи улкан бир эртакнинг рўёбга чиқишидир. Жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваронинг жамоа бошқарувига келиши ва йигитларимизга ўз тактик билимларини сингдираётгани бугунги Нидерландия билан ўйинда яққол кўзга ташланиши аниқ. Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев ва бошқа юлдузларимиз бугун кучли босим остида қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиб беришлари лозим. Португалия ва Колумбия каби грандлар билан тўқнашишдан олдин Куман шогирдлари билан куч синашиш энг тўғри танлов бўлди. Бугун тунда бутун Ўзбекистон ухламайди ва ўз суюклиларини мониторлар қаршисида туриб қўллаб-қувватлайди. Ишончимиз ва дуоларимиз сиз билан, йигитлар!
Миллий терма жамоамизнинг Нидерландияга қарши ўйинидан матнли ва онлайн трансляциялар, учрашувдан кейинги эксклюзив фикрлар ҳамда ЖЧ-2026 кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…