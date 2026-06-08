Рой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтди
Ер юзининг энг жозибали ва интизорлик билан кутилаётган бош футбол байрами стартига атиги бир неча кун қолди! АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ҳамда жорий йилнинг 11 июнь санасида расман старт олувчи Жаҳон чемпионати олдидан дунё футболининг таниқли экспертлари ўз тахминларини эълон қилишда давом этмоқда. Бу гал «Манчестер Юнайтед» клуби ва Ирландия терма жамоасининг афсонавий собиқ ярим ҳимоячиси, ўзининг қаттиққўл ва муросасиз танқидлари билан машҳур бўлган Рой Кин бўлажак мундиалнинг бош даъвогарлари кимлар эканини очиқлади. Унинг фикрлари кўплаб футбол ишқибозлари ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Жаҳон футболи афсонасининг таҳлиллари ва у фаворит деб ҳисоблаган терма жамоаларнинг устун ҳамда заиф жиҳатлари қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил баён этилган:
РОЙ КИН ТАЛҚИНИДАГИ БОШ ДАЪВОГАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ
Даъвогар терма жамоалар
Жамоаларнинг кучли томонлари ва Киннинг ишончи
Эксклюзив камчиликлар ва хавотирлар
Франция
Таркиб жиҳатдан мувозанатлашган ва ҳар бир позицияда даҳшатли ижрочиларга эга.
Мураббийлик тактикаси атрофидаги ички баҳслар уларга панд бериши мумкин.
Испания
Агар Евро-2024 турниридаги каби тўп назоратини мукаммал даражада кўрсатишса, уларни тўхтатиш қийин бўлади.
Ҳужум чизиғида вазиятлардан фойдаланиш фоизи пасайиб кетиш хавфи бор.
Аргентина
Жанубий Американинг амалдаги чемпиони ва дунё биринчилигининг азалий етакчиси сифатида рўйхатда турибди.
Тезкор қарши ҳужумга ўтадиган Европа жамоалари уларга муаммо туғдириши мумкин.
Таниқли инглиз нашри The Sun тарқатган хабарга кўра, Рой Кин ушбу учлик қаторига Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоасини қўшишдан бош тортган. Экспертнинг таъкидлашича, инглизларнинг мудофаа чизиғидаги муаммолар уларнинг чемпионлик мақсадларига жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. «Англия? Уларнинг ҳимояси мени ҳамиша қаттиқ хавотирга солади», — дея ўз хавотирларини баён қилган Кин.
Мундиал остонасидаги катта кураш ва тахминлар
Жорий йилги Жаҳон чемпионати ўз тарихида илк бор 48 та жамоани қамраб олаётгани билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Албатта, Франция, Испания ва амалдаги чемпион Аргентина каби жамоалар қаторида бошқа даъвогарлар ҳам кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир. Рой Киндек тажрибали инсоннинг Англия мудофаасини танқид қилиши бежиз эмас, зеро катта турнирларда айнан мустаҳкам ҳимоя чизиғи ғолиблик калити ҳисобланади.
Замин шарҳи: Рой Кин ўзининг одатига кўра, вазиятга холис ва совуққонлик билан баҳо берган. Ҳақиқатан ҳам, бугунги кунда Франция ва Испания терма жамоалари Европада мукаммал ўйин тизимига эга эканликларини исботлаб бўлишган. Месси етакчилигидаги Аргентина эса чемпионлик унвонини осонликча топшириб қўймаслиги аниқ. Англия борасидаги фикрларга келадиган бўлсак, Кин жуда тўғри нуқтага урғу берган — инглизлар ҳужумда қанчалик кучли бўлмасин, ҳимоядаги парокандалик уларни нечанчи бор олтин медаллардан маҳрум этмоқда. Кўрамиз, ушбу баҳсда Киннинг ҳақ бўлиб чиқишини ва қайси гранд жаҳон тожини кийишини яқин кунларда биргаликда кузатамиз. Барча мухлисларга унутилмас футбол завқини тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундаликлари, Рой Киннинг янги чиқишлари ва мундиал учрашувларининг жонли эфир тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…