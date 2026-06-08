Рой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтди

·0·Спорт
Рой Кин ЖЧ—2026 ғолиблиги учун асосий учта фаворитни айтди

Ер юзининг энг жозибали ва интизорлик билан кутилаётган бош футбол байрами стартига атиги бир неча кун қолди! АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ҳамда жорий йилнинг 11 июнь санасида расман старт олувчи Жаҳон чемпионати олдидан дунё футболининг таниқли экспертлари ўз тахминларини эълон қилишда давом этмоқда. Бу гал «Манчестер Юнайтед» клуби ва Ирландия терма жамоасининг афсонавий собиқ ярим ҳимоячиси, ўзининг қаттиққўл ва муросасиз танқидлари билан машҳур бўлган Рой Кин бўлажак мундиалнинг бош даъвогарлари кимлар эканини очиқлади. Унинг фикрлари кўплаб футбол ишқибозлари ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Жаҳон футболи афсонасининг таҳлиллари ва у фаворит деб ҳисоблаган терма жамоаларнинг устун ҳамда заиф жиҳатлари қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил баён этилган:

РОЙ КИН ТАЛҚИНИДАГИ БОШ ДАЪВОГАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

Даъвогар терма жамоалар

Жамоаларнинг кучли томонлари ва Киннинг ишончи

Эксклюзив камчиликлар ва хавотирлар

Франция

Таркиб жиҳатдан мувозанатлашган ва ҳар бир позицияда даҳшатли ижрочиларга эга.

Мураббийлик тактикаси атрофидаги ички баҳслар уларга панд бериши мумкин.

Испания

Агар Евро-2024 турниридаги каби тўп назоратини мукаммал даражада кўрсатишса, уларни тўхтатиш қийин бўлади.

Ҳужум чизиғида вазиятлардан фойдаланиш фоизи пасайиб кетиш хавфи бор.

Аргентина

Жанубий Американинг амалдаги чемпиони ва дунё биринчилигининг азалий етакчиси сифатида рўйхатда турибди.

Тезкор қарши ҳужумга ўтадиган Европа жамоалари уларга муаммо туғдириши мумкин.

Таниқли инглиз нашри The Sun тарқатган хабарга кўра, Рой Кин ушбу учлик қаторига Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоасини қўшишдан бош тортган. Экспертнинг таъкидлашича, инглизларнинг мудофаа чизиғидаги муаммолар уларнинг чемпионлик мақсадларига жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. «Англия? Уларнинг ҳимояси мени ҳамиша қаттиқ хавотирга солади», — дея ўз хавотирларини баён қилган Кин.

Мундиал остонасидаги катта кураш ва тахминлар

Жорий йилги Жаҳон чемпионати ўз тарихида илк бор 48 та жамоани қамраб олаётгани билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Албатта, Франция, Испания ва амалдаги чемпион Аргентина каби жамоалар қаторида бошқа даъвогарлар ҳам кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир. Рой Киндек тажрибали инсоннинг Англия мудофаасини танқид қилиши бежиз эмас, зеро катта турнирларда айнан мустаҳкам ҳимоя чизиғи ғолиблик калити ҳисобланади.

Замин шарҳи: Рой Кин ўзининг одатига кўра, вазиятга холис ва совуққонлик билан баҳо берган. Ҳақиқатан ҳам, бугунги кунда Франция ва Испания терма жамоалари Европада мукаммал ўйин тизимига эга эканликларини исботлаб бўлишган. Месси етакчилигидаги Аргентина эса чемпионлик унвонини осонликча топшириб қўймаслиги аниқ. Англия борасидаги фикрларга келадиган бўлсак, Кин жуда тўғри нуқтага урғу берган — инглизлар ҳужумда қанчалик кучли бўлмасин, ҳимоядаги парокандалик уларни нечанчи бор олтин медаллардан маҳрум этмоқда. Кўрамиз, ушбу баҳсда Киннинг ҳақ бўлиб чиқишини ва қайси гранд жаҳон тожини кийишини яқин кунларда биргаликда кузатамиз. Барча мухлисларга унутилмас футбол завқини тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундаликлари, Рой Киннинг янги чиқишлари ва мундиал учрашувларининг жонли эфир тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиАлександр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиБугун, 03:31Матеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиМатеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиБугун, 03:23Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Бугун, 03:10Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиБугун, 03:04Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)