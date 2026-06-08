Александр Кержаков Ўзбекистоннинг мундиал имкониятларини баҳолади
Россия миллий терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Александр Кержаков АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Машҳур футболчи турнир фаворитлари, тўпурарлик учун асосий номзодлар, мезбон жамоаларнинг имкониятлари ҳамда илк бор мундиалда иштирок этадиган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳақида гапирди.
Кержаковнинг айтишича, бошланаётган Жаҳон чемпионати унинг учун жуда қизиқ бўлиши кутилмоқда. У турнирда битта аниқ фаворитни ажратиш қийинлигини, аммо соврин учун курашиши мумкин бўлган бир нечта кучли терма жамоалар борлигини таъкидлади.
“Бошланаётган Жаҳон чемпионати мен учун жуда қизиқ. Менда чемпионлик учун ягона фаворит йўқ, аммо соврин учун курашадиган бир гуруҳ кучли терма жамоалар бор: Англия, Испания, Франция ва Португалия”, — деди Кержаков.
Бу фикр жуда мантиқий. Чунки ЖЧ-2026да бир нечта жамоа юқори даражадаги таркиб, катта тажриба ва юлдуз футболчиларга эга. Англия сўнгги йилларда жуда кучли авлодни шакллантирди. Испания анъанавий тўп назорати ва ёш иқтидорлари билан хавфли. Франция эса ҳар доим катта турнирларда асосий фаворитлардан бири бўлиб келади. Португалия ҳам юлдузлар таркиби ва катта мақсадлари билан жиддий даъвогар сифатида кўрилмоқда.
Собиқ ҳужумчи Жаҳон чемпионати тўпурарлиги учун асосий номзодлардан бири сифатида Килиан Мбаппени алоҳида тилга олди. Унинг фикрича, Франция терма жамоаси етакчиси турнирда кўп гол уриш учун катта имкониятга эга.
“Жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари бўлиш учун номзодлар орасида алоҳида Килиан Мбаппени таъкидламоқчиман. Менимча, унинг бунга имконияти жуда яхши”, — деди Кержаков.
Мбаппе ҳақиқатан ҳам бундай башорат учун энг табиий номзодлардан бири. Унинг тезлиги, гол сезгиси, катта ўйинлардаги совуққонлиги ва Франция терма жамоасидаги роли уни мундиалдаги энг хавфли ҳужумчилардан бирига айлантиради. Катта турнирларда Мбаппенинг ҳал қилувчи эпизодларда ўз сўзини айтиши кўп бор кузатилган.
Кержаков турнирда сюрприз қилиши мумкин бўлган жамоалар ҳақида гапирар экан, мезбонлар — Мексика, АҚШ ва Канадани алоҳида ажратиб кўрсатди. Унинг фикрича, ўз майдонида ўйнаш бу жамоаларга қўшимча куч, ишонч ва мухлислар қўллаб-қувватловини беради.
“Сюрприз қилиши мумкин бўлган кучли бўлмаган терма жамоалар орасида турнир мезбонлари — Мексика, АҚШ ва Канада футболчиларини ажратиб кўрсатган бўлардим. Улар ўз майдонида ўйнайди, шунинг учун яхши натижа кўрсатиш учун барча имкониятларга эга. Балки улардан кимдир ҳақиқатдан ҳам турнирнинг энг юқори босқичларигача етиб бориши мумкин”, — дея таъкидлади у.
Мезбонлик омили Жаҳон чемпионатларида доим катта аҳамият касб этган. Стадиондаги мухлислар босими, маҳаллий шароитга мослашганлик, сафар чарчоғининг камлиги ва эмоционал кўтаринкилик баъзан жамоаларга кутилмаган натижалар олиб келади. Шу маънода Кержаковнинг Мексика, АҚШ ва Канада ҳақидаги фикри бежиз эмас.
Суҳбат давомида Александр Кержаков Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. У кўплаб россиялик мухлислар каби Ўзбекистонга хайрихоҳлик билдиришини айтди. Айниқса, Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев билан шахсан танишганидан кейин миллий жамоамизга бўлган қизиқиши янада ошганини таъкидлади.
“Шунингдек, кўплаб россиялик томошабинлар каби мен ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоасига мухлислик қиламан. Айниқса, яқинда Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев билан шахсан танишиш имкониятига эга бўлдим”, — деди собиқ ҳужумчи.
Бу сўзлар Ўзбекистон терма жамоаси атрофида халқаро қизиқиш ортиб бораётганини кўрсатади. Миллий жамоамиз илк бор Жаҳон чемпионатига йўл олгани сабаб нафақат юртимизда, балки қўшни мамлакатлар ва Россия футболи муҳитида ҳам алоҳида эътибор уйғотмоқда.
Бироқ Кержаков Ўзбекистон учун гуруҳ босқичи жуда оғир кечишини ҳам очиқ айтди. Унинг фикрича, Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси билан бир гуруҳдан жой олиш вакилларимиз учун катта синов бўлади.
“Муаммо шундаки, улар жуда оғир гуруҳга тушган. Бу квартетда Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси миллий терма жамоалари билан кучли рақобат бўлади”, — деди Кержаков.
Ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон учун “К” гуруҳи осон эмас. Португалия юлдузлар таркиби ва катта тажрибаси билан гуруҳ фаворитларидан бири ҳисобланади. Колумбия техник, жисмонан кучли ва Жанубий Америка футболига хос ҳаракатчан жамоа. Конго ДР эса кўпчилик ўйлаганидан анча хавфли рақиб бўлиши мумкин.
Кержаков айнан Конго ДРни етарли даражада баҳоламаслик хато эканини таъкидлади. Унинг фикрича, ушбу терма жамоа Африка қитъасининг жуда кучли ва жисмонан бақувват жамоаларидан бири ҳисобланади.
“Негадир кўпчилик Конго Демократик Республикасини етарли даражада баҳоламаяпти, ҳолбуки бу Африка қитъасининг жуда кучли жамоаси. Шунинг учун Ўзбекистонга жуда қийин бўлади. Плей-оффга чиқишнинг ўзи ҳам ўзбеклар учун улкан муваффақият бўлади”, — деди у.
Бу баҳо мухлислар учун реал сигнал бўлиши керак. Жаҳон чемпионатида ном жиҳатидан унча катта кўринмаган рақиб ҳам майдонда жуда катта муаммо туғдириши мумкин. Айниқса, Африка жамоалари тезлик, куч ва яккама-якка курашлардаги устунлик билан хавфли. Конго ДРга қарши ўйин Ўзбекистон учун гуруҳдаги энг муҳим баҳслардан бирига айланиши эҳтимолдан холи эмас.
Кержаковнинг фикрича, Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши улкан муваффақият бўлади. Бу гапда реаллик бор. Чунки вакилларимиз илк бор мундиалда иштирок этади. Бундай шароитда гуруҳдан чиқиш нафақат спорт натижаси, балки ўзбек футболи тарихидаги янги рекорд бўлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги иштирокини 18 июнь куни Колумбияга қарши баҳс билан бошлайди. Илк ўйин ҳар доим жуда муҳим. У жамоанинг турнирдаги руҳий ҳолати, ишонч даражаси ва кейинги ўйинларга тайёргарлигига катта таъсир кўрсатади.
Мундиал эса 11 июнь куни Мексика ва Жанубий Африка Республикаси терма жамоалари ўртасидаги учрашув билан старт олади. Турнир АҚШ, Мексика ва Канада майдонларида ўтказилади. Уч мамлакат мезбонлигидаги ушбу чемпионат футбол тарихидаги энг йирик мусобақалардан бири бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон учун бу Жаҳон чемпионати фақат ўйинлар тўплами эмас. Бу — тарихий имконият, ўзбек футболига дунё нигоҳини қаратиш имкони ва янги авлод учун катта илҳом манбаи. Кержаков каби тажрибали футболчиларнинг фикрлари эса жамоамизнинг бу турнирда қандай синовларга дуч келишини янада яхшироқ тушунишга ёрдам беради.
Хулоса оддий: Ўзбекистонга осон бўлмайди. Лекин футболда катта воқеалар айнан қийин вазиятларда яратилади. Миллий жамоамиз плей-оффга чиқса, бу ҳақиқатан ҳам улкан натижа бўлади. Энди эса барчаси майдонда — характер, тайёргарлик ва ишончда ҳал бўлади.
…