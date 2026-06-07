Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортилади
Ижтимоий тармоқлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб, виртуал оламдаги блогерларнинг фикри омма учун муҳим аҳамият касб этаётган бир даврда, рақамли маконда истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича кескин ва муҳим қадам ташланди. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ижтимоий тармоқлардаги реклама бозорини тартибга солиш ва шаффофликни таъминлаш мақсадида янги қатъий талабларни эълон қилди. Бундан буён блогерлар ва контент яратувчилар томонидан жойлаштириладиган ҳар қандай тижорий материаллар аниқ ва тушунарли тарзда маркировкаланиши (белгиланиши) мажбурий этиб белгиланди.
Агар пост ёки видеонинг пуллик эканлиги яширилиб, оддий тавсия сифатида тақдим этилса, бу ҳолат расман қонунбузарлик деб баҳоланади.
Блогерлар амал қилиши шарт бўлган янги қоидалар
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини чалғитмаслик ва реклама берувчи билан блогер ўртасидаги молиявий алоқаларни ошкор қилиш учун қуйидаги қатъий меъёрлар жорий этилди. Ушбу янги тартибнинг мазмуни ва риоя қилмаслик оқибатлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартиб ва талаблар
Мажбурий бажарилиши керак бўлган амаллар
Қонунбузарликнинг ҳуқуқий оқибатлари
Мажбурий ёрлиқлар (хештеглар)
Ижтимоий тармоқдаги ҳар қандай пуллик контентда «реклама», «ҳомийлик» ёки «пуллик ҳамкорлик» сўзлари аниқ кўриниб туриши шарт.
Истеъмолчи ўзи ўқиётган ёки томоша қилаётган материалнинг тижорий хусусиятини билиш ҳуқуқига эга.
Жавобгарлик ва жарималар
Реклама эканлиги махсус белгилар билан кўрсатилмаган ҳар қандай пост автоматик равишда яширин (махфий) реклама деб топилади.
Қонун талабларини бузган ва ушбу қоидаларни четлаб ўтган контент муаллифларига нисбатан йирик маъмурий жарималар қўлланилади.
Мазкур тарихий чоралар рақамли муҳитда нафақат соғлом рақобат муҳитини шакллантиришга, балки оддий фуқароларни ёлғон ёки яширин тарғибот қурбони бўлишидан асрашга хизмат қилади.
Шаффофлик ва истеъмолчи манфаати — бош мезон
Қўмита томонидан жорий этилаётган бу янгилик рақамли макондаги пала-партиш рекламаларга чек қўйиш йўлидаги энг тўғри қарорлардан биридир. Кўпинча ижтимоий тармоқ кузатувчилари ўзлари суйган блогернинг самимий тавсияси деб ишонган маҳсулот ёки хизматлар аслида катта пул эвазига қилинган оддий реклама бўлиб чиқаётган эди. Янги тизим эса ўқувчига контентни холис баҳолаш имконини беради.
Замин шарҳи: Тан олиш керак, бугунги кунда кўплаб блогерларимиз бирор маҳсулотни мақтаб чиққанда, бунинг орқасида мўмайгина даромад турганини мухлисларидан сир тутишга уринишарди. Рақобат қўмитасининг ушбу янги талаби эса ижтимоий тармоқларда ҳақиқий маданият ва шаффофликни бошлаб беради. Эндиликда «реклама» ёрлиғини қўйишдан қочган машҳурлар ўз ҳамёнлари билан жавоб беришларига тўғри келади. Бу эса реклама бозорини қонунийлаштириш ва истеъмолчи ҳақ-ҳуқуқларини олий даражага кўтаришда жуда катта аҳамиятга эга. Блогерларга эса қонунларга ҳурмат билан қарашни ва мухлислари алданиб қолмаслигини таъминлашни тавсия этамиз!
Интернет оламидаги энг сўнгги ҳуқуқий ўзгаришлар, блогерлар ҳаёти ва ижтимоий тармоқлардаги энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…