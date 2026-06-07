Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортилади

·35·Жамият
Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортилади

Ижтимоий тармоқлар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб, виртуал оламдаги блогерларнинг фикри омма учун муҳим аҳамият касб этаётган бир даврда, рақамли маконда истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича кескин ва муҳим қадам ташланди. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ижтимоий тармоқлардаги реклама бозорини тартибга солиш ва шаффофликни таъминлаш мақсадида янги қатъий талабларни эълон қилди. Бундан буён блогерлар ва контент яратувчилар томонидан жойлаштириладиган ҳар қандай тижорий материаллар аниқ ва тушунарли тарзда маркировкаланиши (белгиланиши) мажбурий этиб белгиланди.

Агар пост ёки видеонинг пуллик эканлиги яширилиб, оддий тавсия сифатида тақдим этилса, бу ҳолат расман қонунбузарлик деб баҳоланади.

Блогерлар амал қилиши шарт бўлган янги қоидалар

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини чалғитмаслик ва реклама берувчи билан блогер ўртасидаги молиявий алоқаларни ошкор қилиш учун қуйидаги қатъий меъёрлар жорий этилди. Ушбу янги тартибнинг мазмуни ва риоя қилмаслик оқибатлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Тартиб ва талаблар

Мажбурий бажарилиши керак бўлган амаллар

Қонунбузарликнинг ҳуқуқий оқибатлари

Мажбурий ёрлиқлар (хештеглар)

Ижтимоий тармоқдаги ҳар қандай пуллик контентда «реклама», «ҳомийлик» ёки «пуллик ҳамкорлик» сўзлари аниқ кўриниб туриши шарт.

Истеъмолчи ўзи ўқиётган ёки томоша қилаётган материалнинг тижорий хусусиятини билиш ҳуқуқига эга.

Жавобгарлик ва жарималар

Реклама эканлиги махсус белгилар билан кўрсатилмаган ҳар қандай пост автоматик равишда яширин (махфий) реклама деб топилади.

Қонун талабларини бузган ва ушбу қоидаларни четлаб ўтган контент муаллифларига нисбатан йирик маъмурий жарималар қўлланилади.

Мазкур тарихий чоралар рақамли муҳитда нафақат соғлом рақобат муҳитини шакллантиришга, балки оддий фуқароларни ёлғон ёки яширин тарғибот қурбони бўлишидан асрашга хизмат қилади.

Шаффофлик ва истеъмолчи манфаати — бош мезон

Қўмита томонидан жорий этилаётган бу янгилик рақамли макондаги пала-партиш рекламаларга чек қўйиш йўлидаги энг тўғри қарорлардан биридир. Кўпинча ижтимоий тармоқ кузатувчилари ўзлари суйган блогернинг самимий тавсияси деб ишонган маҳсулот ёки хизматлар аслида катта пул эвазига қилинган оддий реклама бўлиб чиқаётган эди. Янги тизим эса ўқувчига контентни холис баҳолаш имконини беради.

Замин шарҳи: Тан олиш керак, бугунги кунда кўплаб блогерларимиз бирор маҳсулотни мақтаб чиққанда, бунинг орқасида мўмайгина даромад турганини мухлисларидан сир тутишга уринишарди. Рақобат қўмитасининг ушбу янги талаби эса ижтимоий тармоқларда ҳақиқий маданият ва шаффофликни бошлаб беради. Эндиликда «реклама» ёрлиғини қўйишдан қочган машҳурлар ўз ҳамёнлари билан жавоб беришларига тўғри келади. Бу эса реклама бозорини қонунийлаштириш ва истеъмолчи ҳақ-ҳуқуқларини олий даражага кўтаришда жуда катта аҳамиятга эга. Блогерларга эса қонунларга ҳурмат билан қарашни ва мухлислари алданиб қолмаслигини таъминлашни тавсия этамиз!

Интернет оламидаги энг сўнгги ҳуқуқий ўзгаришлар, блогерлар ҳаёти ва ижтимоий тармоқлардаги энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Бугун, 13:55Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бир лаҳзалик бепарволик қимматга тушиши мумкин!Бугун, 12:57Туркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар ўзбекистонлик аёл қўлга олиндиБугун, 12:49Тошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиТошкентдаги машҳур Қўғирчоқ театри реконструкциядан сўнг илк томошабинларини қабул қилдиБугун, 12:41Туркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиТуркияда қўлга олинган аёл Ўзбекистонга қайтарилди, жиноятлар очилдиБугун, 12:14Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиТегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олиндиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди