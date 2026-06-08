Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашди
Жума куни Meta компаниясининг акциялари 5 фоиздан кўпроққа тушиб кетди. Бунга Финансиал Times нашрининг компания сунъий интеллект (AI) лойиҳаларини молиялаштириш учун ўнлаб миллиард долларлик янги акциялар чиқаришни режалаштираётгани ҳақидаги хабари сабаб бўлди. Нашр маълумотларига кўра, компания қўшимча капитал жалб қилиш сценарийларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Meta вакили ушбу хабарларни "мутлақ спекуляция" деб атади ва ҳозирча қимматли қоғозлар чиқариш бўйича якуний қарор қабул қилинмаганини таъкидлади. Шунга қарамай, инвесторлар орасида технологик гигантларнинг AI инфратузилмасига сарфлаётган улкан харажатлари борасидаги хавотирлар кучаймоқда. Масалан, Google бош компанияси бўлган Алпҳабет ҳам ўзининг инвестиция режаларини 85 миллиард долларгача оширган.
Жорий йилнинг апрель ойида Meta 2026-йил учун капитал харажатлар прогнозини 145 миллиард долларгача кўтарган эди. Алпҳабет эса ушбу кўрсаткични 190 миллиард долларга етказди. Бозор таҳлилчилари икки компаниянинг стратегиясини турлича баҳоламоқда: Google Cloud каби кучли булутли бизнесга эга Алпҳабет инвесторлар ишончини кўпроқ қозонмоқда.
Охирги бир йил ичида Алпҳабет акциялари 115 фоиздан ортиқ ўсган бўлса, Meta акциялари тахминан 13 фоизга арзонлашиб, технология секторидаги энг суст кўрсаткичлардан бирини қайд этди. Бу фарқ инвесторларнинг сунъий интеллектга тикилган сармоялар қанчалик тез даромад келтира бошлашига бўлган шубҳаларини акс эттиради.
…