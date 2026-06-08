Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашди

·0·Техно
Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашди

Жума куни Meta компаниясининг акциялари 5 фоиздан кўпроққа тушиб кетди. Бунга Финансиал Times нашрининг компания сунъий интеллект (AI) лойиҳаларини молиялаштириш учун ўнлаб миллиард долларлик янги акциялар чиқаришни режалаштираётгани ҳақидаги хабари сабаб бўлди. Нашр маълумотларига кўра, компания қўшимча капитал жалб қилиш сценарийларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Meta вакили ушбу хабарларни "мутлақ спекуляция" деб атади ва ҳозирча қимматли қоғозлар чиқариш бўйича якуний қарор қабул қилинмаганини таъкидлади. Шунга қарамай, инвесторлар орасида технологик гигантларнинг AI инфратузилмасига сарфлаётган улкан харажатлари борасидаги хавотирлар кучаймоқда. Масалан, Google бош компанияси бўлган Алпҳабет ҳам ўзининг инвестиция режаларини 85 миллиард долларгача оширган.

Жорий йилнинг апрель ойида Meta 2026-йил учун капитал харажатлар прогнозини 145 миллиард долларгача кўтарган эди. Алпҳабет эса ушбу кўрсаткични 190 миллиард долларга етказди. Бозор таҳлилчилари икки компаниянинг стратегиясини турлича баҳоламоқда: Google Cloud каби кучли булутли бизнесга эга Алпҳабет инвесторлар ишончини кўпроқ қозонмоқда.

Охирги бир йил ичида Алпҳабет акциялари 115 фоиздан ортиқ ўсган бўлса, Meta акциялари тахминан 13 фоизга арзонлашиб, технология секторидаги энг суст кўрсаткичлардан бирини қайд этди. Бу фарқ инвесторларнинг сунъий интеллектга тикилган сармоялар қанчалик тез даромад келтира бошлашига бўлган шубҳаларини акс эттиради.

MetaАлпҳабетGoogleСунъий IntelлектАкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Радиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3И/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00ТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиТРAPПИСТ-1е ва ТРAPПИСТ-1ф экзосайёраларининг иқлим моделлари эълон қилиндиКеча, 18:5445 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумулятор45 000 марта қувватланса ҳам қувватини йўқотмайдиган эгилувчан аккумуляторКеча, 18:26Прада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиПрада ва Ахиом Спасе Артемис ИВ миссияси учун янги скафандр қатламини тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус