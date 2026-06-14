Фарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлди
Фарғона вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълум қилишича, бугун, 14 июнь куни Ўзбекистон туманида Lacetti-2 ва юк машинаси иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2008 йилда туғилган ҳайдовчи Р.Н. бошқарувидаги Lacetti-2 қувиб ўтиш қоидасига амал қилмасдан қарши йўналишга чиққан.
Шундан сўнг автомобиль ўз йўналишида ҳаракатланиб келаётган, 1973 йилда туғилган Р.О. бошқарувидаги Faw Tiger юк машинаси билан тўқнашган.
Ҳодиса оқибатида Lacetti-2 ҳайдовчиси Р.Н. ва автомашинада бўлган 2007 йилда туғилган йўловчи З.Ш. оғир жароҳат олган.
Улар шифохонага олиб борилган бўлса-да, кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан туман ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Аввалроқ Фарғона вилоятининг Қува туманида Nexia-2 ва Onix иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлгани хабар қилинган эди.
Ўша ҳодиса оқибатида Nexia-2 автомобилининг 49 ёшли ҳайдовчиси оғир тан жароҳатлари олиб, шифохонада вафот этган.
…