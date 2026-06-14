Фарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлди

·0·Жамият
Фарғонадаги ЙТҲ оқибатида икки киши ҳалок бўлди

Фарғона вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълум қилишича, бугун, 14 июнь куни Ўзбекистон туманида Lacetti-2 ва юк машинаси иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2008 йилда туғилган ҳайдовчи Р.Н. бошқарувидаги Lacetti-2 қувиб ўтиш қоидасига амал қилмасдан қарши йўналишга чиққан.

Шундан сўнг автомобиль ўз йўналишида ҳаракатланиб келаётган, 1973 йилда туғилган Р.О. бошқарувидаги Faw Tiger юк машинаси билан тўқнашган.

Ҳодиса оқибатида Lacetti-2 ҳайдовчиси Р.Н. ва автомашинада бўлган 2007 йилда туғилган йўловчи З.Ш. оғир жароҳат олган.

Улар шифохонага олиб борилган бўлса-да, кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан туман ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Аввалроқ Фарғона вилоятининг Қува туманида Nexia-2 ва Onix иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлгани хабар қилинган эди.

Ўша ҳодиса оқибатида Nexia-2 автомобилининг 49 ёшли ҳайдовчиси оғир тан жароҳатлари олиб, шифохонада вафот этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиТуркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олиндиБугун, 12:10Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиБугун, 12:00Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Бугун, 10:01Тез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиТез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиБугун, 09:48Тошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиТошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиБугун, 07:41Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаЎзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаКеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди