Фуқаролар манфаати – адолат мезони

·15·Жамият
Фуқаролар манфаати – адолат мезони

Мажбурий ижро бюросининг Юқоричирчиқ туман бўлими томонидан ҳужжатлар ижросини таъминлаш, аҳоли, жамият ва давлат корхоналари манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги амалий чоралар кўриб борилмоқда.

Фуқаролик ишлари бўйича Андижон туманлараро  судининг қарорига асосан, қарздор А.Охуновдан ундирувчи Р.Хакимовахон фойдасига вояга етмаган фарзанди таъминоти учун ¼ қисм алимент ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича Юқоричирчиқ туман бўлимида ижро иши юритилган.

Қарздор вақтинча ишсизлиги ҳамда қисман тўловларни амалга ошириб келганлиги сабабли, қолдиқ суммалар қарздорликни вужудга келтирган. Натижада шу кунга қадар алимент тўловлари йиғилиши натижасида қарздорлик 58 206,4 минг сўмни ташкил этган.

Давлат ижрочиси томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида қарздор А.Охуновдан 19.05.2026 йилда шу кунгача тўпланиб қолган жами 58 206,4 минг сўм алимент қарздорлиги ундирувчи фойдасига тўлиқ ундирилиб, ундирувчига тегишли бўлган банк пластик картасига ўтказилиши таъминланди.

Бундан ташқари, Иқтисодий ишлар бўйича Юқоричирчиқ тумани судининг ижро варақасига асосан қарздор корхонадан ундирувчи "HUDUDGAZTA’MINOT" AKSIYADORLIK JAMIYATI фойдасига 229.144,6 минг сўм қарз ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати юзасидан  Бюронинг Юқоричирчиқ тумани бўлимида ижро иши юритилган.

Ижро ҳаракатлари давомида 19.05.2026 йилда ижро ҳужжатида кўрсатилган 229.144,6 минг сўм қарздорлик пуллари тўлиқ ундирилиб, ундирувчи "HUDUDGAZTA’MINOT"АЖнинг тегишли ҳисоб рақамига ўтказиб берилиши таъминланди.

Фуқаролик ишлари бўйича Фарғона туманлараро  судининг 26.10.2024 йилдаги қарорига асосан, қарздор А.Намдан ундирувчи Н.Нам  фойдасига вояга етмаган фарзанди таъминоти учун ¼ қисм алимент ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича Юқоричирчиқ туман бўлимида ижро иши юритилган.

Қарздор ташаббусига кўра вояга етмаган фарзанди вояга етгунга қадар бўлган алимент суммаси ҳисобланиб, 124 566,6 минг сўмни ташкил этган.

Давлат ижрочиси томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида қарздор А.Нам ўз хоҳишига кўра фарзанди вояга етгунига қадар бўлган жами 124 566,6 минг сўм алимент пуллари ундирувчи фойдасига тўлиқ ундирилиб, ундирувчига тегишли бўлган банк пластик картасига ўтказилиши таъминланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиАндижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиБугун, 12:36Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиБугун, 12:33Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиҚамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиБугун, 12:31Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиТошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиБугун, 11:32Самарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаСамарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 10:24Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди