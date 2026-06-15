Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возинья ҳақиқий қаҳрамонга айланди
Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи учрашуви кутилмаган натижа билан якунланди. Учрашувда ҳисоб очилмади — 0:0. Аммо майдонда голлар урилмаган бўлса-да, бу ўйин Кабо-Верде дарвозабони Возинья учун ҳақиқий бурилиш нуқтасига айланди.
Ўйин давомида Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа тўпга 62 фоиз эгалик қилди, 764 та пас амалга оширди ва 23 бор рақиб дарвозаси томон зарба йўллади. Шулардан 8 таси дарвозага аниқ борди. Кабо-Верде эса асосан ҳимояда ҳаракат қилди: жамоа 6 та зарба берди, улардан фақат 1 таси дарвозага аниқ йўналтирилди.
Шунга қарамай, Испания футболчилари Кабо-Верде дарвозасини ишғол қила олмади. Бунда энг катта хизмат айнан Возиньяга тегишли бўлди. У учрашув давомида бир нечта муҳим сейвларни амалга оширди ва жамоасини мағлубиятдан сақлаб қолди. Шу сабабли у учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Скриншотда Возиньяга 9.7 баҳоси қўйилгани кўринади.
Қизиғи, Испанияга қарши ўйиндан олдин Возиньянинг ижтимоий тармоқдаги обуначилари сони тахминан 50 минг атрофида бўлган. 90 дақиқалик ўйиндан кейин эса унинг аудиторияси кескин ўсиб, 1,6 миллионга етган. Бу ҳолат футболда бир ўйин инсоннинг танилиши ва карьерасига қанчалик катта таъсир қилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
Кабо-Верде учун Испанияга қарши дуранг натижа катта ютуқ сифатида қабул қилинди. Чунки Испания статистик жиҳатдан ўйинни тўлиқ назорат қилган бўлса-да, майдондаги энг ёрқин фигура айнан Кабо-Верде дарвозабони бўлди. Возинья ўз сейвлари, ишончли ҳаракатлари ва совуққонлиги билан нафақат жамоасини қутқарди, балки футбол мухлисларининг ҳам эътиборини қозонди.
Бу ўйиндан кейин Возинья номи янада кўпроқ муҳокама қилина бошлади. У Испаниядек кучли рақиб қаршисида дарвозасини дахлсиз сақлаб, Кабо-Верде тарихида унутилмас кечалардан бирини яратди.
…