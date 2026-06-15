Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возинья ҳақиқий қаҳрамонга айланди

·3·Спорт
Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возинья ҳақиқий қаҳрамонга айланди

Испания ва Кабо-Верде терма жамоалари ўртасидаги ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи учрашуви кутилмаган натижа билан якунланди. Учрашувда ҳисоб очилмади — 0:0. Аммо майдонда голлар урилмаган бўлса-да, бу ўйин Кабо-Верде дарвозабони Возинья учун ҳақиқий бурилиш нуқтасига айланди.

Ўйин давомида Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа тўпга 62 фоиз эгалик қилди, 764 та пас амалга оширди ва 23 бор рақиб дарвозаси томон зарба йўллади. Шулардан 8 таси дарвозага аниқ борди. Кабо-Верде эса асосан ҳимояда ҳаракат қилди: жамоа 6 та зарба берди, улардан фақат 1 таси дарвозага аниқ йўналтирилди.

Шунга қарамай, Испания футболчилари Кабо-Верде дарвозасини ишғол қила олмади. Бунда энг катта хизмат айнан Возиньяга тегишли бўлди. У учрашув давомида бир нечта муҳим сейвларни амалга оширди ва жамоасини мағлубиятдан сақлаб қолди. Шу сабабли у учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Скриншотда Возиньяга 9.7 баҳоси қўйилгани кўринади.

Қизиғи, Испанияга қарши ўйиндан олдин Возиньянинг ижтимоий тармоқдаги обуначилари сони тахминан 50 минг атрофида бўлган. 90 дақиқалик ўйиндан кейин эса унинг аудиторияси кескин ўсиб, 1,6 миллионга етган. Бу ҳолат футболда бир ўйин инсоннинг танилиши ва карьерасига қанчалик катта таъсир қилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Кабо-Верде учун Испанияга қарши дуранг натижа катта ютуқ сифатида қабул қилинди. Чунки Испания статистик жиҳатдан ўйинни тўлиқ назорат қилган бўлса-да, майдондаги энг ёрқин фигура айнан Кабо-Верде дарвозабони бўлди. Возинья ўз сейвлари, ишончли ҳаракатлари ва совуққонлиги билан нафақат жамоасини қутқарди, балки футбол мухлисларининг ҳам эътиборини қозонди.

Бу ўйиндан кейин Возинья номи янада кўпроқ муҳокама қилина бошлади. У Испаниядек кучли рақиб қаршисида дарвозасини дахлсиз сақлаб, Кабо-Верде тарихида унутилмас кечалардан бирини яратди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиЖаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиБугун, 18:12Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБугун, 16:53Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:45Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:11Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди