Андижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатланди

·0·Жамият
Андижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатланди

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш мақсадида тижорат банкларидан олинган кредитлар ўз вақтида тўланмаган ҳолларда, қарздорликни қоплаш учун гаровга қўйилган мулкка нисбатан мажбурий чоралар қўлланилади.

Қарши туманлараро иқтисодий судининг 27.03.2024 йилдаги ижро ҳужжатига асосан қарздор “DINAR TEKSTIL” МЧЖ ҳисобидан солидар тартибда ундирувчи АТ «Алоқабанк» фойдасига жами 773.386 АҚШ доллари миқдорида кредит қарздорлик ундирилиши белгиланган.

Мазкур ижро иши юзасидан Андижон туманида жойлашган 4,9 млрд. сўмга баҳоланган 13 дона йирик тўқимачилик дастгоҳлари гаровга қўйилган.

Мажбурий ижро бюроси Андижон вилояти бошқармаси иш юритувидаги ушбу ҳужжат юзасидан қарздорлар огоҳлантирилган ва тегишли тартибда ихтиёрий муддат берган.

Берилган муддат ўтиб, қарздорлик қопланмагач, суд ҳужжатига асосан гаровдаги йирик тўқимачилик дастгоҳлари хатлаб қўйилди.

Ҳозирда дастгоҳларни электрон онлайн-аукцион савдосига чиқариш чоралари кўрилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиБугун, 12:33Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиҚамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиБугун, 12:31Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезониБугун, 12:08Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиТошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиБугун, 11:32Самарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаСамарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 10:24Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди