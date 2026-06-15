ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмади

·0·Дунё
ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмади

Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интиқлик билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари старт олди. Мусобақанинг илк кунларидаёқ мухлислар узоқ вақт эсдан чиқмайдиган, турнир тарихига кирадиган дастлабки йирик сенсацияга гувоҳ бўлишди. Мазкур мундиалда бош совринни қўлга киритишга энг асосий ва қудратли даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётган Испания терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатида қатнашаётган мусобақа дебютанти — Кабо-Верде терма жамоаси дарвозасига йўл топа олмади.

«Қизил фурия»нинг 27 та вайронкор зарбаси кор қилмади

Амалдаги Европа чемпионлари ҳисобланган испаниялик юлдузлар ўйин давомида мутлақ устунликка эга бўлишди. Луис де ла Фуэнте шогирдлари рақиб дарвозаси томон нақд 27 та зарба йўллашди. Бироқ Кабо-Верде жамоасининг тартибли ҳимояси ва посбонининг қаҳрамонликлари эвазига улар ўз мақсадларига эриша олишмади. Атлантадаги муҳташам стадионга ташриф буюрган минглаб ишқибозлар қитъа чемпионларининг кутилмаган очко йўқотишини катта ҳайрат билан кузатишди.

Мазкур учрашув жой олган «Н» гуруҳининг иккинчи баҳсида Жанубий Америка вакили Уругвай терма жамоаси Осиё қитъаси грандларидан бири Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади.

Қуйидаги расмий ўйин қайдномаси жадвали орқали ушбу тарихий учрашувнинг таркиблари ва асосий кўрсаткичлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ босқичи

Тўқнашган жамоалар ва якуний ҳисоб

Ўйин ўтказилган сана ва шаҳар

Испания терма жамоасининг асосий таркиби ва захирадан қўшилганлар

Кабо-Верде терма жамоасининг асосий таркиби ва алмаштирилганлар

Сарқат карточка олган футболчилар

ЖЧ-2026. «Н» гуруҳи, 1-тур

Испания — Кабо-Верде


0:0

15 июнь,


Атланта шаҳри

Симон, Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Руис (Мерино, 71), Родри (Уилямс, 87), Педри, Торрес (Олмо, 81), Гави (Ямал, 71), Ойарсабал.

Возиня, Морейра,


Лопес Роберто, Борхес, Лопес Кабрал (Пауло, 76), Ленини, Мендеш, Л.Дуарте (Д.Дуарте, 61), Монтейро (Арканжо, 79), Кабрал (Семеду, 61), Ливраменто (да Кошта, 61).

• Лопес Кабрал (16)


• Педри (90+3)

Африкалик кашфиётчиларнинг қаҳрамонлиги

Кабо-Верде терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувидаёқ дунё футболи грандини тўхтатиб қолиш орқали ўз номини тарихга муҳрлади. Улар учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб ҳар бир қарич ер учун аёвсиз кураш олиб боришди. Ҳаттоки учрашувнинг 16-дақиқасидаёқ Лопес Кабрал сариқ карточка олиб, босим остида қолганига қарамай, жамоа интизомни йўқотмади.

Учрашувнинг сўнгги сониялари эса асабий руҳда ўтди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда испаниялик иқтидор эгаси Педри ҳам қўполлиги учун огоҳлантирилди. Шундай бўлса-да, учрашувда ҳисоб очилмади ва дебютант жамоа ўз тарихидаги илк олтин очкони нақд қилди.

«Н» гуруҳидаги вазият ҳақида:

Ушбу дурангдан сўнг Испания терма жамоаси кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этиш учун гуруҳдаги қолган икки рақиби — Уругвай ва Саудия Арабистонига қарши кечадиган баҳсларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур бўлади. Европа чемпионларининг бу хатоси гуруҳдаги интригани максимал даражага кўтариб юборди.

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ хабарлари, кутилмаган сенсациялари, юлдузлар иштирокидаги эксклюзив репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиБугун, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиБугун, 16:45Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиБугун, 16:15Хитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиХитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиБугун, 16:015 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди5 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа бердиБугун, 15:52Польшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқландиПольшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқландиБугун, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди