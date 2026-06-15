ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмади
Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интиқлик билан кутган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари старт олди. Мусобақанинг илк кунларидаёқ мухлислар узоқ вақт эсдан чиқмайдиган, турнир тарихига кирадиган дастлабки йирик сенсацияга гувоҳ бўлишди. Мазкур мундиалда бош совринни қўлга киритишга энг асосий ва қудратли даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётган Испания терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатида қатнашаётган мусобақа дебютанти — Кабо-Верде терма жамоаси дарвозасига йўл топа олмади.
«Қизил фурия»нинг 27 та вайронкор зарбаси кор қилмади
Амалдаги Европа чемпионлари ҳисобланган испаниялик юлдузлар ўйин давомида мутлақ устунликка эга бўлишди. Луис де ла Фуэнте шогирдлари рақиб дарвозаси томон нақд 27 та зарба йўллашди. Бироқ Кабо-Верде жамоасининг тартибли ҳимояси ва посбонининг қаҳрамонликлари эвазига улар ўз мақсадларига эриша олишмади. Атлантадаги муҳташам стадионга ташриф буюрган минглаб ишқибозлар қитъа чемпионларининг кутилмаган очко йўқотишини катта ҳайрат билан кузатишди.
Мазкур учрашув жой олган «Н» гуруҳининг иккинчи баҳсида Жанубий Америка вакили Уругвай терма жамоаси Осиё қитъаси грандларидан бири Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади.
Қуйидаги расмий ўйин қайдномаси жадвали орқали ушбу тарихий учрашувнинг таркиблари ва асосий кўрсаткичлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ босқичи
Тўқнашган жамоалар ва якуний ҳисоб
Ўйин ўтказилган сана ва шаҳар
Испания терма жамоасининг асосий таркиби ва захирадан қўшилганлар
Кабо-Верде терма жамоасининг асосий таркиби ва алмаштирилганлар
Сарқат карточка олган футболчилар
ЖЧ-2026. «Н» гуруҳи, 1-тур
Испания — Кабо-Верде
0:0
15 июнь,
Атланта шаҳри
Симон, Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Руис (Мерино, 71), Родри (Уилямс, 87), Педри, Торрес (Олмо, 81), Гави (Ямал, 71), Ойарсабал.
Возиня, Морейра,
Лопес Роберто, Борхес, Лопес Кабрал (Пауло, 76), Ленини, Мендеш, Л.Дуарте (Д.Дуарте, 61), Монтейро (Арканжо, 79), Кабрал (Семеду, 61), Ливраменто (да Кошта, 61).
• Лопес Кабрал (16)
• Педри (90+3)
Африкалик кашфиётчиларнинг қаҳрамонлиги
Кабо-Верде терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувидаёқ дунё футболи грандини тўхтатиб қолиш орқали ўз номини тарихга муҳрлади. Улар учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб ҳар бир қарич ер учун аёвсиз кураш олиб боришди. Ҳаттоки учрашувнинг 16-дақиқасидаёқ Лопес Кабрал сариқ карточка олиб, босим остида қолганига қарамай, жамоа интизомни йўқотмади.
Учрашувнинг сўнгги сониялари эса асабий руҳда ўтди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда испаниялик иқтидор эгаси Педри ҳам қўполлиги учун огоҳлантирилди. Шундай бўлса-да, учрашувда ҳисоб очилмади ва дебютант жамоа ўз тарихидаги илк олтин очкони нақд қилди.
«Н» гуруҳидаги вазият ҳақида:
Ушбу дурангдан сўнг Испания терма жамоаси кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этиш учун гуруҳдаги қолган икки рақиби — Уругвай ва Саудия Арабистонига қарши кечадиган баҳсларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур бўлади. Европа чемпионларининг бу хатоси гуруҳдаги интригани максимал даражага кўтариб юборди.
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ хабарлари, кутилмаган сенсациялари, юлдузлар иштирокидаги эксклюзив репортажлар ва спорт оламига оид энг ишончли маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…