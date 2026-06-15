Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетди
Самарқанд вилоятида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Воқеа вақтида Damas ҳайдовчисининг хавфли манёври оғир оқибатларга сабаб бўлган.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ҳодиса 9 июнь куни соат 18:10 атрофида Пахтачи туманидаги Мирза Олим маҳалласи ҳудудидан ўтувчи М-37 автомобиль йўлининг 138-километрида рўй берган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 1991 йилда туғилган ҳайдовчи Damas русумли автомашинани бошқариб кетаётиб, ўзидан олдин ҳаракатланаётган транспорт воситаларини ортда қолдириш мақсадида асфальт қопламаси мавжуд бўлмаган йўл ёқасидан ҳаракатланган.
Бироқ юқори тезлик ва нотўғри танланган манёвр оқибатида ҳайдовчи автомобил устидан назоратни йўқотган. Натижада Damas шу йўналишда ҳаракатланаётган юк автомобилининг орқа қисмига келиб қаттиқ зарб билан урилган.
Тўқнашув таъсири шу қадар кучли бўлганки, ҳайдовчи тан жароҳатлари олган ҳолда шифохонага олиб кетилган. Ҳодиса акс этган видеолар эса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
…