Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетди

·0·Жамият
Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетди

Самарқанд вилоятида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Воқеа вақтида Damas ҳайдовчисининг хавфли манёври оғир оқибатларга сабаб бўлган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ҳодиса 9 июнь куни соат 18:10 атрофида Пахтачи туманидаги Мирза Олим маҳалласи ҳудудидан ўтувчи М-37 автомобиль йўлининг 138-километрида рўй берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 1991 йилда туғилган ҳайдовчи Damas русумли автомашинани бошқариб кетаётиб, ўзидан олдин ҳаракатланаётган транспорт воситаларини ортда қолдириш мақсадида асфальт қопламаси мавжуд бўлмаган йўл ёқасидан ҳаракатланган.

Бироқ юқори тезлик ва нотўғри танланган манёвр оқибатида ҳайдовчи автомобил устидан назоратни йўқотган. Натижада Damas шу йўналишда ҳаракатланаётган юк автомобилининг орқа қисмига келиб қаттиқ зарб билан урилган.

Тўқнашув таъсири шу қадар кучли бўлганки, ҳайдовчи тан жароҳатлари олган ҳолда шифохонага олиб кетилган. Ҳодиса акс этган видеолар эса ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Aziza Shukhratova

Мавзуга оид янгиликлар

Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиҚамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиБугун, 12:31Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезониБугун, 12:08Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиТошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиБугун, 11:32Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учрадиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учрадиБугун, 10:24Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42Самарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиСамарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиБугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди