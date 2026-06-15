Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетди

·6·Жамият
Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетди

Қамчиқ довонида навбатдаги йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Юк автомобили ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиши оқибатида транспорт воситаси йўл четида ағдарилиб кетган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳодиса 14 июнь куни соат 04:20 атрофида рўй берган. Дастлабки маълумотларга кўра, юк машинаси ҳаракатланаётган вақтда ҳайдовчи уни бошқаришда қийналган ва натижада автомобиль ён томонига ағдарилган.

Ҳодиса оқибатида инсонлар жабр кўрмаган. Қурбонлар ва тан жароҳати олганлар йўқ. Бироқ транспорт воситасига юкланган маҳсулотлар йўл қатнов қисмига сочилиб кетган.

Воқеа жойига етиб борган ФВВнинг Қамчиқ махсус қидирув-қутқарув бошқармаси ходимлари тезкор чоралар кўриб, ҳодиса оқибатларини бартаф этган. Шунингдек, йўлда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур ишлар амалга оширилган.

Мутасаддилар ҳайдовчиларни тоғли ҳудудларда ҳаракатланишда эҳтиёткор бўлиш, тезликни меъёрда сақлаш ва йўл шароитига мос ҳаракат қилишга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиАндижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиБугун, 12:36Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиБугун, 12:33Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезониБугун, 12:08Тошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиТошкентлик ота алиментни 2038 йилгача олдиндан тўлаб бердиБугун, 11:32Самарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаСамарқандда Damas иштирокидаги ЙТҲ муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 10:24Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди