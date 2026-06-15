Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учради

·0·Жамият
Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси ЙТҲга учради

Самарқанд вилоятида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Воқеа вақтида Damas ҳайдовчиси бир нечта транспорт воситасини ортда қолдириш мақсадида хавфли манёврни амалга оширгани оқибатида ҳалокат юз берган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотига кўра, ҳодиса 9 июнь куни соат 18:10 атрофида Пахтачи туманидаги “Мирза Олим” маҳалласи ҳудудидан ўтувчи М-37 автомобиль йўлининг 138-километрида содир бўлган.

Тарқалган видеоларда Damas ҳайдовчиси ўзидан олдин ҳаракатланаётган автомобилларни қувиб ўтиш учун асфалт қопламаси мавжуд бўлмаган йўл четидан ҳаракатлангани акс этган. Бироқ юқори тезлик ва ноқулай йўл шароити туфайли ҳайдовчи транспорт воситаси устидан назоратни йўқотган.

Натижада Damas шу йўналишда ҳаракатланаётган юк автомобилининг орқа қисмига келиб урилган.

Ҳодиса оқибатида 35 ёшли ҳайдовчи турли тан жароҳатлари олиб, тиббиёт муассасасига олиб кетилган.

Айни вақтда мазкур ҳолат юзасидан Пахтачи тумани ЙҲХБ ходимлари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиТошкентда уй олдида турган Nexia-3 ёниб кетдиБугун, 08:42Самарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиСамарқандда фожеа: 3 ёшли бола сувга чўкиб вафот этдиБугун, 08:01Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Бугун, 07:30Реклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаРеклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаБугун, 07:18Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБоғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлдиБугун, 06:51Наманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиНаманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиБугун, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди