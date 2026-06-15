Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлари

·14·Иқтисодиёт
Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлари

Bitcoin экотизимида сўнгги пайтларда "ковенантс" (шартномавий чекловлар) концепцияси атрофидаги баҳслар яна марказий мавзуга айланди. Ушбу технология Bitcoin тармоғида маблағларни сарфлаш шартларини янада мураккаблаштириш ва хавфсизликни янги босқичга олиб чиқиш имконини беради. Ковенантс жорий этилиши иккинчи даражали тармоқлар (Лаер 2) ривожланишини тезлаштириши ва фойдаланувчиларга ўз активларини янада самарали бошқариш учун кенг йўл очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Bitcoin операциялари Bitcoin Скрипт деб аталадиган стекка асосланган дастурлаш тили орқали амалга оширилади. Ушбу тил ёрдамида жўнатувчи маблағни қулфлаш шартларини белгилайди, қабул қилувчи эса уларни сарфлаш учун тегишли калит ёки шартларни тақдим этиши лозим. Бироқ, мавжуд тизимда битта камчилик бор: маблағ бир марта қулфдан чиқарилгандан сўнг, уни исталган манзилга жўнатиш мумкин. Ковенантс эса айнан шу жараённи чеклаш, яни тангалар келажакда қаерга ва қандай шартлар асосида сарфланишини олдиндан белгилаб қўйиш имконини беради.

Технологик янгилик ва ҳамжамиятдаги бўлиниш

Ковенантс ғояси илк бор 2013-йилда Грегорй Махвелл томонидан таклиф этилган бўлса-да, уни амалга ошириш учун Bitcoin протоколи қоидаларини ўзгартириш, яни "софт форк" талаб этилади. Бу эса ҳамжамият ичида жиддий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Айниқса, Bitcoin Коре ва Кнотс каби турли мижоз дастурлари ўртасидаги қарашлар фарқи ушбу янгиликнинг тез орада жорий этилишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Michael Saylor каби таниқли соҳа вакиллари Bitcoin протоколини ўзгаришсиз сақлаш (оссификатион) тарафдори бўлиб чиқмоқдалар. Уларнинг фикрича, протоколдаги ҳар қандай жиддий ўзгариш тизим барқарорлигига таҳдид солиши мумкин. Шунга қарамай, ковенантс тарафдорлари ушбу технология орқали ўз-ўзини сақлаш (сельф-кустодй) имкониятини миллиардлаб янги фойдаланувчиларга етказиш мумкинлигини таъкидламоқдалар.

Асосий турлар ва фарқлар

Ковенантс технологиясини тушуниш учун унинг икки асосий турини фарқлаш лозим:

  • Оддий (прекомпутед) ковенантс: Фақат кейинги транзакция учун чекловлар ўрнатади. Бу маълум бир занжирли операциялар кетма-кетлигини олдиндан белгилаш имконини беради.
  • Умумий (рекурсиве) ковенантс: Бу янада мураккаб бўлиб, сарфлаш қоидаларини чексиз равишда қайта қўллаш имконини беради. Масалан, маблағ бир манзилдан иккинчисига ўтганда ҳам дастлабки чекловлар ўз кучида қолади.
Умумий ковенантс кўпроқ мослашувчанликни таклиф қилса-да, улар техник жиҳатдан анча мураккаб ва ҳамжамият томонидан танқидий қабул қилинмоқда. Уларни жорий этиш Bitcoin тармоғида катта ҳажмдаги янгиланишларни талаб қилади. Ҳозирда ОП_ЧEККТEMPЛАТEVEРИФЙ каби таклифлар энг кўп муҳокама қилинаётган ечимлар қаторига киради.

Келажакда Bitcoin тармоғида комиссия тўловлари яна кўтарилса ёки транзакциялар ҳажми ортса, ковенантс бўйича баҳслар янги куч билан авж олиши тайин. Бу технология Bitcoin'ни нафақат оддий тўлов воситаси, балки мураккаб молиявий шартномалар бажариладиган платформага айлантириши мумкин.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиБугун, 17:15Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 16:13АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаБугун, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиБугун, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаБугун, 14:15MicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаMicroStrategy яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди: Компания захиралари ўсмоқдаБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда