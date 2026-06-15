Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этди

·17·Техно
Meta компанияси Facebook учун янги AI Моде функциясини тақдим этди

Ижтимоий тармоқлар гиганти Meta сунъий интеллект пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида Facebook платформасига бир қатор инновацион функцияларни жорий этмоқда. Душанба куни эълон қилинган янгиликлар орасида энг асосийси “AI Моде” бўлиб, у фойдаланувчиларнинг маълумот қидириш ва контент билан ишлаш услубини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Ушбу технология Meta AI ёрдамида очиқ постлар, гуруҳлар ва Реэлс видеоларидан олинган маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчи сўровига аниқ жавоб тайёрлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, AI Моде анъанавий қидирув натижалари бўйлаб саҳифаларни айлантириш заруратини йўқотади. Эндиликда фойдаланувчилар оддий сўзлашув тилида савол беришлари ва платформадаги муҳокамалар асосида умумлаштирилган жавобни олишлари мумкин. Бу Meta томонидан ўтган ойда тақдим этилган Форум иловасидаги “Аск” функциясининг мантиқий давомидир. Форум иловаси Reddit услубида ишлаб чиқилган бўлиб, у ҳам Facebook гуруҳларидаги жонли мулоқотлардан фойдаланади.

Маълумотларнинг ишончлилиги ва хавфсизлиги

Янги тизимнинг жорий этилиши мутахассислар орасида маълумотларнинг тўғрилиги борасида саволларни келтириб чиқармоқда. Сунъий интеллект расмий манбалардан эмас, балки оддий фойдаланувчиларнинг фикрлари ва постларидан хулоса чиқаргани сабабли, нотўғри ёки эскирган маълумотлар тарқалиш хавфи мавжуд. Шунга ўхшаш муаммо аввалроқ Google компаниясининг Reddit маълумотларига асосланган AI қидирув тизимида ҳам кузатилган эди.

Фақатгина қидирув билан чекланиб қолмасдан, Meta фойдаланувчилар учун визуал таҳрирлаш воситаларини ҳам кенгайтирди. Энди Facebook фойдаланувчилари AI ёрдамида ўз суратларидаги кийимлар, соч турмаклари ва аксессуарларни бир неча сонияда ўзгартиришлари мумкин. Масалан, спорт ишқибозлари Сторй бўлимидаги “AI Эдит” тугмаси орқали ўзларининг севимли жамоалари либосларини виртуал тарзда “кийдириб” кўришлари имкониятига эга бўлдилар.

Контент яратувчилар учун янги имкониятлар

Meta платформадаги муаллифлар (креаторлар) учун ҳам махсус AI ёрдамчисини ишга туширди. Ушбу восита муаллифнинг контенти ва аудитория фаоллигини таҳлил қилиб, пост жойлаштириш учун энг мақбул вақтни тавсия қилади ҳамда изоҳлардаги асосий фикрларни умумлаштириб беради. Аввалроқ, феврал ва март ойларида компания Маркетпласе учун автоматик жавоб бериш ва профилдаги суратларни “жонлантириш” функцияларини ҳам тақдим этган эди.

Компаниянинг ушбу стратегияси ортида нафақат фойдаланувчиларнинг платформада қолиш вақтини ошириш, балки даромад манбаларини диверсификация қилиш мақсади ҳам ётибди. Meta яқинда Facebook, Instagram ва WhatsApp учун ойига 3,99 доллардан бошланадиган глобал обуна режаларини эълон қилди. Келажакда сунъий интеллектнинг янада мураккаб имкониятларидан фойдаланиш учун алоҳида пуллик обуна даражалари жорий этилиши кутилмоқда.

MetaFacebookAI МодеСунъурий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиAMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилдиКеча, 18:24Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаКеча, 17:59Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиКеча, 17:54Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиКеча, 16:56Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКеча, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус