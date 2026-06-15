Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмади

·98·Спорт
Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмади

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати ўзининг илк кутилмаган натижасини тақдим этди. Амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси турнир дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде билан нурсиз дурангга (0:0) имзо чекди. Аталанта шаҳридаги стадионда кечган баҳс Луис де ла Фуенте шогирдлари учун ҳақиқий синовга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида яққол фаворит ҳисобланган Испания кутилганидек тўп назоратини ўз қўлига олди, бироқ ҳужумларни якунлашда жиддий муаммоларга дуч келди. Goal.com нашрининг хабар беришича, дунё рейтингида 64-ўринни эгаллаб турган Кабо-Верде терма жамоаси тартибли ҳимояси ва дарвозабонининг қаҳрамонлиги эвазига номдор рақибга муносиб қаршилик кўрсатди. Айниқса, 40 ёшли посбон Возинҳа ўзининг ажойиб сейвлари билан ўйин қаҳрамонига айланди.

Ҳужумдаги муаммолар ва Ламине Ямал омили

Испания таркибида марказий ҳужумчи сифатида майдонга тушган Микел Оярзабал яна бир бор ўзини кўрсата олмади. Шунингдек, Ферран Торрес биринчи бўлимда қулай имкониятни қўлдан бой бериб, жамоасини қийин аҳволда қолдирди. Ярим ҳимояда Педри ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини ўтказа олмагани сабабли, ҳужумлар ташкил қилишда креативлик етишмади.

Вазиятни ўзгартириш мақсадида Луис де ла Фуенте ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганида захирадан Ламине Ямални майдонга туширди. Барселона ёш юлдузи майдонга тушиши билан ўйин суръати сезиларли даражада ошди ва рақиб жарима майдончаси атрофида хавфли вазиятлар кўпайди. Бироқ, ҳатто Ямалнинг саъй-ҳаракатлари ҳам Кабо-Верденинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўтишга етарли бўлмади.

Ҳимоя чизиғида Испания нисбатан хотиржам ҳаракат қилди. Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте рақибнинг кам сонли қарши ҳужумларини бартараф этишди. Шунга қарамай, ҳужум чизиғидаги самарасизлик Европа чемпионларининг гуруҳдаги ҳолатини бироз мураккаблаштирди. Ушбу натижа Кабо-Верде учун тарихий муваффақият сифатида баҳоланмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу натижа кутилмаган ҳолат бўлди, боиси Испания терма жамоаси мусобақанинг асосий фаворитларидан бири саналади. Кейинги турларда Испания ўз ўйинини кучайтирмаса, плей-офф босқичига чиқиш масаласи сўроқ остида қолиши мумкин. Кабо-Верде эса ушбу дуранг орқали ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги илк очкосини қўлга киритди.

ИспанияКабо-ВердеЖаҳон ЧемпионатиЛамине ЯмалФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаМанчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиИспания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиКеча, 18:39Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиКеча, 16:53Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди