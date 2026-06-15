AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилди

·0·Техно
AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилди

AMD компанияси ўзининг замонавий Ryzen 7000 ва 5000 серияли процессорлари билан бир қаторда, кутилмаганда эски архитектурага асосланган янги моделларни бозорга чиқарди. Бу қадам асосан бюджетли ноутбуклар ва ОEМ-сегменти учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга ҳамёнбоп ечимларни таклиф этишни кўзда тутади. Янги моделлар орасида Ryzen 3 3100У, Ryzen 5 3510У ва Ryzen 7 4700ЛE процессорлари бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг кўп эътиборни тортган модел бу — Ryzen 3 3100У мобил процессоридир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чип атиги икки ядроли бўлиб, ҳатто СМТ (кўп оқимли ишлаш) технологиясини ҳам қўллаб-қувватламайди. Яни, у фақат икки оқимда ишлайди. Бу кўрсаткич замонавий стандартлар учун бироз камдек туюлса-да, қурилманинг энергия самарадорлиги ва график имкониятлари унинг асосий устунлиги бўлиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Ryzen 3 3100У процессори 1,9 дан 3,2 ГГс гача частотада ишлайди. Қизиғи шундаки, у ўз тоифасидаги бошқа чипларга қараганда анча кучли бўлган Вега 8 ўрнатилган график процессорига (иGPU) эга. ТДП кўрсаткичи 12 дан 35 Ваттгача ўзгариши мумкин. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу модел Ryzen 3000 туркумига мансуб бўлса-да, у эскироқ Zen+ архитектураси ва 12 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган.

Ушбу модел билан бир қаторда Ryzen 5 3510У ҳам тақдим этилди. Бу чип ҳам Zen+ архитектурасига таянади, бироқ у анча қувватлироқ: тўртта ядро ва СМТ технологияси ёрдамида саккизта оқимда ишлай олади. Унинг максимал частотаси 3,7 ГГс ни ташкил этади, график қисми эса худди кичик моделдаги каби Вега 8 билан жиҳозланган. Бу ноутбуклар учун мўлжалланган арзон ва ишончли ечим сифатида кўрилмоқда.

Стол компьютерлари учун махсус ечим

Мобил чиплардан ташқари, AMD стол компьютерлари учун Ryzen 7 4700ЛE моделини ҳам эълон қилди. Бу модел 7 нанометрли технологик жараён ва Zen 2 архитектурасига асосланган саккиз ядроли процессордир. Унинг максимал иш частотаси 4,2 ГГс га етади. Муҳим жиҳати шундаки, ушбу процессорда ўрнатилган график ядро мавжуд эмас ва у АM4 сокети учун мўлжалланган.

Ryzen 7 4700ЛE модели асосан ОEМ-сегменти, яни тайёр компьютер йиғувчи компаниялар учун ишлаб чиқарилган. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай процессорлар кўпинча тайёр брендли тизим блоклари таркибида кириб келиши мумкин. Бу каби "эски-янги" чипларнинг чиқарилиши AMD нинг бозорнинг барча қатламларини, айниқса тежамкор фойдаланувчиларни қамраб олиш истагини англатади.

Хулоса қилиб айтганда, AMD компанияси ўзининг ўтмишдаги муваффақиятли архитектураларини қайта жонлантирмоқда. Бу ноутбуклар нархини пасайтиришга ва корпоратив мижозлар учун барқарор платформалар яратишга хизмат қилади. Гарчи улар NVIDIA RTX каби юқори даражадаги график карталар билан рақобатлаша олмаса-да, кундалик офис ишлари ва ўқув вазифалари учун айни муддао бўлиши мумкин.

AMDRyzenПроцессорТехнологияIT-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаДунё бўйлаб болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаш тўлқини кучаймоқдаБугун, 17:59Қуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиҚуёшдаги энг кучли чақнашни у бошланишидан аввал «кўриш»га муваффақ бўлиндиБугун, 17:54Нефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиНефт саноатида инқилоб: Россияда тўхтовсиз бурғулаш технологияси ишлаб чиқилдиБугун, 16:56Коинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаКоинот билан алоқа янада тезлашади: Луч-5ВМ сунъий йўлдошлари яратилмоқдаБугун, 16:52Ulefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиUlefone РугОне Хевер 8: Батареяни ўчирмасдан алмаштириш имконияти тақдим этилдиБугун, 16:24Amazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиAmazfit бренди ўзининг янги флагман соати — Чеетаҳ 2 Pro моделини тақдим этдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус