AMD кутилмаган янгиликларни тақдим этди: Ryzen 3000 ва 4000 сериялари сафига янги моделлар қўшилди
AMD компанияси ўзининг замонавий Ryzen 7000 ва 5000 серияли процессорлари билан бир қаторда, кутилмаганда эски архитектурага асосланган янги моделларни бозорга чиқарди. Бу қадам асосан бюджетли ноутбуклар ва ОEМ-сегменти учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга ҳамёнбоп ечимларни таклиф этишни кўзда тутади. Янги моделлар орасида Ryzen 3 3100У, Ryzen 5 3510У ва Ryzen 7 4700ЛE процессорлари бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг кўп эътиборни тортган модел бу — Ryzen 3 3100У мобил процессоридир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чип атиги икки ядроли бўлиб, ҳатто СМТ (кўп оқимли ишлаш) технологиясини ҳам қўллаб-қувватламайди. Яни, у фақат икки оқимда ишлайди. Бу кўрсаткич замонавий стандартлар учун бироз камдек туюлса-да, қурилманинг энергия самарадорлиги ва график имкониятлари унинг асосий устунлиги бўлиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларRyzen 3 3100У процессори 1,9 дан 3,2 ГГс гача частотада ишлайди. Қизиғи шундаки, у ўз тоифасидаги бошқа чипларга қараганда анча кучли бўлган Вега 8 ўрнатилган график процессорига (иGPU) эга. ТДП кўрсаткичи 12 дан 35 Ваттгача ўзгариши мумкин. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу модел Ryzen 3000 туркумига мансуб бўлса-да, у эскироқ Zen+ архитектураси ва 12 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган.
Ушбу модел билан бир қаторда Ryzen 5 3510У ҳам тақдим этилди. Бу чип ҳам Zen+ архитектурасига таянади, бироқ у анча қувватлироқ: тўртта ядро ва СМТ технологияси ёрдамида саккизта оқимда ишлай олади. Унинг максимал частотаси 3,7 ГГс ни ташкил этади, график қисми эса худди кичик моделдаги каби Вега 8 билан жиҳозланган. Бу ноутбуклар учун мўлжалланган арзон ва ишончли ечим сифатида кўрилмоқда.
Стол компьютерлари учун махсус ечимМобил чиплардан ташқари, AMD стол компьютерлари учун Ryzen 7 4700ЛE моделини ҳам эълон қилди. Бу модел 7 нанометрли технологик жараён ва Zen 2 архитектурасига асосланган саккиз ядроли процессордир. Унинг максимал иш частотаси 4,2 ГГс га етади. Муҳим жиҳати шундаки, ушбу процессорда ўрнатилган график ядро мавжуд эмас ва у АM4 сокети учун мўлжалланган.
Ryzen 7 4700ЛE модели асосан ОEМ-сегменти, яни тайёр компьютер йиғувчи компаниялар учун ишлаб чиқарилган. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай процессорлар кўпинча тайёр брендли тизим блоклари таркибида кириб келиши мумкин. Бу каби "эски-янги" чипларнинг чиқарилиши AMD нинг бозорнинг барча қатламларини, айниқса тежамкор фойдаланувчиларни қамраб олиш истагини англатади.
Хулоса қилиб айтганда, AMD компанияси ўзининг ўтмишдаги муваффақиятли архитектураларини қайта жонлантирмоқда. Бу ноутбуклар нархини пасайтиришга ва корпоратив мижозлар учун барқарор платформалар яратишга хизмат қилади. Гарчи улар NVIDIA RTX каби юқори даражадаги график карталар билан рақобатлаша олмаса-да, кундалик офис ишлари ва ўқув вазифалари учун айни муддао бўлиши мумкин.
…