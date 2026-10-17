“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)
Аҳрор Қўшматовнинг саломатлиги яхшиланиб бораётгани ҳақида хабар тарқалди. Унинг маълум қилишича, аввал безовта қилган оғриқлар қарийб 95 фоизга камайган. У бошидан кечираётган бу ўзгаришни Аллоҳнинг мўъжизаси сифатида таърифлаган.
Бу янгилик Аҳрорнинг соғайиб кетишини кутаётган, унинг саломатлиги учун эзгу тилаклар билдириб, дуо қилаётган инсонларга қувонч ва умид улашди.
Ҳозирча унинг даволаниш жараёни ҳамда соғлиғидаги ўзгаришлар юзасидан батафсил тиббий маълумотлар эълон қилинмаган. Шу боис, унинг ҳолати ҳақидаги қўшимча тафсилотлар маълум бўлиши кутилмоқда.
Аҳрор Қўшматовга тез фурсатда дарддан халос бўлиб, бутунлай соғайиб кетишини тилаймиз. Шунингдек, шифохоналарда даволанаётган барча юртдошларимизга ҳам шифо ва бардамлик тилаб қоламиз.
Сиз Аҳрор Қўшматовга қандай тилаклар йўллаган бўлардингиз? Самимий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг.
Изоҳлар 0
…