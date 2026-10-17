“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)

·0·Маданият
“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)

Аҳрор Қўшматовнинг саломатлиги яхшиланиб бораётгани ҳақида хабар тарқалди. Унинг маълум қилишича, аввал безовта қилган оғриқлар қарийб 95 фоизга камайган. У бошидан кечираётган бу ўзгаришни Аллоҳнинг мўъжизаси сифатида таърифлаган.

Бу янгилик Аҳрорнинг соғайиб кетишини кутаётган, унинг саломатлиги учун эзгу тилаклар билдириб, дуо қилаётган инсонларга қувонч ва умид улашди.

Ҳозирча унинг даволаниш жараёни ҳамда соғлиғидаги ўзгаришлар юзасидан батафсил тиббий маълумотлар эълон қилинмаган. Шу боис, унинг ҳолати ҳақидаги қўшимча тафсилотлар маълум бўлиши кутилмоқда.

Аҳрор Қўшматовга тез фурсатда дарддан халос бўлиб, бутунлай соғайиб кетишини тилаймиз. Шунингдек, шифохоналарда даволанаётган барча юртдошларимизга ҳам шифо ва бардамлик тилаб қоламиз.

Сиз Аҳрор Қўшматовга қандай тилаклар йўллаган бўлардингиз? Самимий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг.

Аҳрор Қўшматовсоғлиқмўъжизалартерапия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?11 октябр 13:19Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)10 октябр 13:14Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда9 октябр 13:4240 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?40 ёшли хитойлик актёр нега 12 ёшли болага ўхшайди?Бугун 00:58“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)Кеча 16:38"Капалагим” 3 кунда 1 миллиондан ошди — Ойбек ва Нигора мухлислар эътиборида (видео)"Капалагим” 3 кунда 1 миллиондан ошди — Ойбек ва Нигора мухлислар эътиборида (видео)Кеча 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди