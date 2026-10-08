Аҳрорбек Қўшматов шифохонада — унинг аҳволи қандай? (видео)

·2·Маданият
Аҳрорбек Қўшматов шифохонада — унинг аҳволи қандай? (видео)

Актёр ва режиссёр Аҳрорбек Қўшматовнинг шифохонада даволанаётгани ва соғлиғи билан боғлиқ муаммоларга дуч келгани ҳақида ижтимоий тармоқларда видео тарқалди.

Блогер Дилмурод Каримов актёр ҳолидан хабар олиш учун унинг ёнига бориб, суҳбатлашди. Учрашув акс этган видеони ўз саҳифасига жойлаган блогер Аҳрорбек Қўшматов айни пайтда халқ кўмагига муҳтож эканини таъкидлади.

Дилмурод Каримовнинг айтишича, актёрнинг оёқларида йиринг тўпланиши сабабли уларни тешиб, йирингни чиқариш муолажалари амалга оширилмоқда. Блогернинг сўзларига кўра, мазкур жараён бир неча ой давом этиши мумкин.

Аҳрорбек Қўшматов эса даволаниш жараёни жуда оғриқли ва оғир кечаётганини айтди. Актёр руҳий жиҳатдан ҳам қийин ҳолатда эканини таъкидлаб, тезроқ соғайиб, ҳаётини бошқача давом эттиришни истаётганини билдирди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеога фойдаланувчилар ҳам бефарқ қолмаган. Кўплаб кузатувчилар актёрга эзгу тилаклар билдириб, тезроқ соғайиб кетишини тиламоқда.

Ахрорбек ҚўшматовДилмурод КаримовАктёр соғлиғиОёқ йиринг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”6 июл 13:45Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Машҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилдиМашҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилди21 июл 12:19“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?17 июн 21:34«Оскар»ни илк фильмидаёқ қўлга киритган Голливуд афсонаси 102 ёшида вафот этди«Оскар»ни илк фильмидаёқ қўлга киритган Голливуд афсонаси 102 ёшида вафот этдиБугун 04:47Миллиардерлардан бири Уоррен Баффет Ўзбекистоннинг "Got Talent" шоусини томоша қилиши маълум бўлдиМиллиардерлардан бири Уоррен Баффет Ўзбекистоннинг "Got Talent" шоусини томоша қилиши маълум бўлдиБугун 04:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди