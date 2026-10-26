Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)

·0·Маданият
Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)

Телебошловчи Аҳрор Қўшматов узоқ кутилган амалиётдан сўнг кўчага чиқди. Унинг ижтимоий тармоқларда тарқалган кўз ёшлари акс этган видеоси кўплаб кузатувчилар эътиборини тортди ва мухлисларини ҳавотирга солди.

Бироқ телебошловчи кўз ёшлари қайғудан эмас, аксинча, қувончдан эканини маълум қилди. У, шунингдек, соғлиғи тикланиши жараёнида моддий ёрдам кўрсатган ва хайрия қилган барча инсонларга миннатдорлик билдирди.

“Эркак киши йиғламайди, дейишади. Эркак ҳам йиғлайди, фақат кўрсатмасдан. Менинг кўз ёшларим эса хурсандчиликдан”, — дея изоҳ берди Аҳрор Қўшматов.

Телебошловчининг ушбу самимий эътирофи мухлисларига таскин берди. Унинг кўчага чиққани эса тикланиш жараёнидаги қувончли янгиликлардан бири бўлди. Кузатувчилар Аҳрорга тезроқ соғайиб кетишини тилаб, изоҳларда илиқ фикрларини қолдирмоқда.

Аҳрор Қўшматовтелебошловчихайрия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)17 октябр 13:58Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?11 октябр 13:19Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)10 октябр 13:14Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)21 октябр 14:47Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда9 октябр 13:4219 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда19 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда29 сентябр 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир