Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)

·0·Маданият
Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)

Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи анча яхшиланаётгани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда. Кадрларда у махсус таянч мосламаси ёрдамида тик тургани ва оёққа туриб, юришга ҳаракат қилаётганини кўриш мумкин.

Аҳрор Қўшматов ўзининг тикланиш жараёни ҳақида гапирар экан, унга ёрдам бераётган шифокорларга ҳамда шу кунларда унинг соғайиб кетишини тилаб, дуо қилиб турган халқимизга миннатдорлик билдирди.

Телебошловчининг таъкидлашича, бир ой давомида даволаниш ва тикланиш жараёнида яхши натижаларга эришилган. У яна бироз вақтдан сўнг соғлиғи янада яхшиланиб, халқ хизматида бўлишга умид қилмоқда.

Аҳрор Қўшматовнинг оёққа туриб, мустақил ҳаракатланишга интилаётгани унинг мухлисларига умид бағишламоқда. Ижтимоий тармоқларда унга тезроқ соғайиб кетишини тилаб, кўплаб илиқ фикрлар билдирилмоқда.

Ахрор ҚўшматовТелебошловчишифокорсоғлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда9 октябр 13:42Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)10 октябр 13:14“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)“Аллоҳнинг мўъжизасини кўрдим”: Аҳрор Қўшматовнинг соғлиғи ҳақидаги хабарлар тарқалди (видео)17 октябр 13:58Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?11 октябр 13:19Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)Бугун 14:21Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиЖавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиБугун 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди