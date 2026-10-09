Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда
Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг саломатлиги билан боғлиқ хабарлар ортидан унга ёрдам бериш учун кўплаб инсонлар бирлашгани айтилмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, атиги 24 соат ичида унга ёрдам сифатида қарийб 2 миллиард сўм маблағ йиғилган.
Бироқ ҳозирча ушбу суммани тасдиқловчи ишончли расмий маълумот мавжуд эмас. Шу сабабли йиғилган маблағ миқдори ҳақидаги хабарлар ҳозирча мустақил тасдиқланмаган.
Шунингдек, тарқалган хабарларда Аҳрор Қўшматовнинг оёқларида жиддий тиббий муолажалар ўтказилгани ва даволаниш жараёнига хорижлик мутахассислар жалб этилиши мумкинлиги айтилмоқда. Унинг саломатлиги билан боғлиқ бу маълумотлар ҳам расман тасдиқланиши керак.
Қийин вазиятда инсонларнинг бир-бирига кўмак бериши ва ҳамжиҳатлик кўрсатиши катта аҳамиятга эга. Аҳрор Қўшматовга тезроқ соғайиб, саломатлигини тиклашини тилаймиз.
Сиз ҳам унга эзгу тилакларингизни изоҳларда ёзиб қолдиришингиз мумкин.
Изоҳлар 0
…