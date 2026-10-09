Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда

·8·Маданият
Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда

Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг саломатлиги билан боғлиқ хабарлар ортидан унга ёрдам бериш учун кўплаб инсонлар бирлашгани айтилмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, атиги 24 соат ичида унга ёрдам сифатида қарийб 2 миллиард сўм маблағ йиғилган.

Бироқ ҳозирча ушбу суммани тасдиқловчи ишончли расмий маълумот мавжуд эмас. Шу сабабли йиғилган маблағ миқдори ҳақидаги хабарлар ҳозирча мустақил тасдиқланмаган.

Шунингдек, тарқалган хабарларда Аҳрор Қўшматовнинг оёқларида жиддий тиббий муолажалар ўтказилгани ва даволаниш жараёнига хорижлик мутахассислар жалб этилиши мумкинлиги айтилмоқда. Унинг саломатлиги билан боғлиқ бу маълумотлар ҳам расман тасдиқланиши керак.

Қийин вазиятда инсонларнинг бир-бирига кўмак бериши ва ҳамжиҳатлик кўрсатиши катта аҳамиятга эга. Аҳрор Қўшматовга тезроқ соғайиб, саломатлигини тиклашини тилаймиз.

Сиз ҳам унга эзгу тилакларингизни изоҳларда ёзиб қолдиришингиз мумкин.

Ахрор Қўшматовмедициналық ёрдамфандрайзингтелебошловчи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳрорбек Қўшматов шифохонада — унинг аҳволи қандай? (видео)Аҳрорбек Қўшматов шифохонада — унинг аҳволи қандай? (видео)Кеча 12:35Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Бугун 13:24Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Бугун 12:38Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамадаСевинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамадаБугун 11:10МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?Кеча 23:51«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)Кеча 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди