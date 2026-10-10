Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)

·130·Маданият
Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда Аҳрор Қўшматовнинг 2019 йилдаги "Хафа бўлиш йўқ" кўрсатувидаги иштироки унинг қандли диабет билан касалланишига сабаб бўлгани ҳақидаги тахминлар тарқалмоқда.
  • Аҳрор Қўшматов ўз касаллигига кўрсатувнинг алоқаси йўқлигини, лойиҳада ҳамма нарса келишилган бўлишини ва кўрсатув ижодкорлари Санжар ҳамда Аброрнинг айби йўқлигини таъкидлади.
  • Кўрсатув ижодкорлари ҳам лойиҳа якунланганини маълум қилиб, томошабинлардан розилик сўради.

Ижтимоий тармоқларда Аҳрор Қўшматов иштирокидаги эски видеолар яна кенг муҳокама қилинмоқда. Хусусан, 2019 йилда эфирга узатилган “Хафа бўлиши йўқ” кўрсатувидан олинган лавҳалар қайта тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрларни келтириб чиқарди.

Айрим фойдаланувчилар Аҳрор Қўшматовнинг турли йилларда тасвирга олинган видеоларидаги кўринишини ўзаро солиштириб, унинг саломатлигидаги ўзгаришларни муҳокама қилмоқда. Ҳатто унинг қандли диабет билан касалланишига айнан ушбу кўрсатувдаги иштироки сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам тахминлар билдирилмоқда.

Шу муносабат билан “Хафа бўлиш йўқ” кўрсатуви ижодкорлари Аҳрор Қўшматовнинг ёнига бориб, тарқалаётган гап-сўзларга ойдинлик киритди.

Суҳбат давомида кўрсатув ижодкорлари лойиҳадаги воқеалар олдиндан режалаштирилиши, иштирокчилар билан келишилиши ва муайян сценарий асосида ташкил этилишини таъкидлади.

Аҳрор Қўшматов ҳам ўз касаллигига кўрсатувнинг алоқаси йўқлигини айтиб, Санжар ва Аброрни айбламасликка чақирди.

“Бу касаллигимга сабаб кўрсатувдаги иштироким эмас. Бу ерда кўрсатув ижодкорлари Санжар ва Аброрнинг ҳеч қандай айби йўқ. Ҳеч ким ҳеч кимни касал қилгани йўқ. Ўзим ҳам ҳижолат бўламан: сал бирор нарса бўлса ёки озиб кетсам, дарров 'Хафа бўлиш йўқ' кўрсатувини айбдор қилишади. Лекин ҳозирги касаллигимда уларнинг ҳеч қандай айби йўқ. Шоуда ҳамма нарса келишилган бўлади.

'Йигитлар хабар олмаяпти, пул бермаяпти', деган гапларни ҳам айтибсизлар. Лекин улар ҳар куни ҳолимдан хабар олиб туришибди. 'Хафа бўлиш йўқ"нинг айби йўқ. Йигитларни айбламанглар”, — деди Аҳрор Қўшматов.

Видео якунида кўрсатув ижодкорлари ҳам мурожаат билан чиқди. Улар лойиҳа орқали кимнидир хафа қилган, асабийлаштирган ёки вақтини олган бўлсалар, томошабинлардан узр сўраб, розилик билдиришларини сўради. Шунингдек, ижодкорлар кўрсатув ўз фаолиятини якунлаганини маълум қилди.

Аҳрор ҚўшматовХафа бўлиш йўқдиабетсоциал медиа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилди8 октябр 04:26Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолдиРасмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди24 сентябр 14:59Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?14 сентябр 03:48«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди11 сентябр 09:0422 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди10 сентябр 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар