Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?

·1·Маданият
Аҳрор Қўшматовга қандай ташхис қўйилди ва у қандай операцияни бошдан кечирди?

Телебошловчи Аҳрор Қўшматов Тошкент давлат тиббиёт университетида даволанмоқда. Шифокор маълумотига кўра, унга ўнг оёғи ва болдир соҳасидаги йирингли яллиғланиш — флегмона ташхиси қўйилган. Бемор аввалдан қандли диабет билан ҳам касалланган.

Шифокорнинг айтишича, Аҳрор Қўшматов 21-сентабрдан буён шифохонада даволанмоқда. Унда жарроҳлик амалиёти ўтказилиб, йирингли ўчоқлар даволанган.

Ҳозирда телебошловчининг аҳволи қониқарли, соғлиғи эса кундан-кунга яхшиланиб бормоқда.

У Тошкент давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли йирингли касалликлар ва жароҳатлар оқибатларини даволаш бўлимида даволанмоқда. Беморнинг яқинлари билан мулоқот қилиши учун ҳам шароит яратилган: улар махсус ажратилган хонада видеомурожаат орқали суҳбатлашишлари мумкин.

Шифокорлар маълумотига кўра, ҳозирча беморнинг аҳволи ижобий томонга ўзгариб бормоқда.

Аҳрор ҚўшматовТошкент давлат тиббиёт университетифлегмонадиабет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Кеча 13:14Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқда9 октябр 13:42Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)Бугун 12:50Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Бугун 11:48Мухлислар бежиз таққосламаган экан: Мерилин Монро ва Сидни Суини ўртасидаги кутилмаган қариндошлик аниқландиМухлислар бежиз таққосламаган экан: Мерилин Монро ва Сидни Суини ўртасидаги кутилмаган қариндошлик аниқландиКеча 21:40Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиОзода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиКеча 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди