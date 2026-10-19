MMA жангчиси Одилхон Камолов уйланмоқда (видео)
25 ёшли ўзбек MMA жангчиси Одилхон Камолов уйланаётганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида видеони эълон қилиб, ушбу қувончли янгиликни мухлислари билан бўлишди.
Хонандалар ва блогерлар қаторида спорт соҳасида ҳам танилган Одилхон Камоловнинг бу хабари кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Улар ижтимоий тармоқларда изоҳ қолдириб, спортчига самимий тилакларини билдирмоқда.
Биз ҳам Одилхон Камоловни ушбу қувончли воқеа билан табриклаб, келгуси ҳаётида бахт, хотиржамлик ва оилавий тотувлик ҳамроҳ бўлишини тилаймиз.
Изоҳлар 0
…