Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқда

·0·Маданият
Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқда

Болливуднинг машҳур юлдузи Амир Хоннинг тўйи ҳақидаги миш-мишлар ниҳоят расман тасдиқланди. Маълум бўлишича, актёр сўнгги икки йил давомида муносабатда бўлиб келаётган Гаури Спратт билан турмуш қуришга қарор қилган.

Амир Хон ҳозирда АҚШ бўйлаб сафар қилаётганини ҳамда тўй ҳақидаги хабарлар ҳақиқат эканини тасдиқлади.

— Биз 5 июль куни никоҳдан ўтамиз, — деди актёр.

Эътиборли жиҳати шундаки, бир неча ой аввал Амир Хон расмий никоҳ у қадар муҳим эмаслиги, Гаури билан бирга яшашнинг ўзи ҳам улар учун етарли эканини таъкидлаган эди. Бироқ вақт ўтиши билан унинг бу борадаги қарашлари ўзгарган.

— Ҳа, бу рост. Ҳозир иккимиз ҳам муносабатларимизни янги босқичга олиб чиқишга тайёр эканимизни ҳис қиляпмиз. Қалбимда мен аллақачон унга уйланганман. Шунинг учун муносабатларимизни расмийлаштириш севгимизнинг табиий давоми бўлади, — деди кино юлдузи.

Амир Хоннинг бўлажак рафиқаси Гаури Спратт асли Бангалор шаҳридан бўлиб, соғлом турмуш тарзи ва гўзаллик индустрияси соҳасида муваффақиятли фаолият олиб боради. Актёр ўтган йили ўзининг 60 ёшлик юбилейида уни илк бор оммавий ахборот воситалари ва мухлисларга таништирган эди.

Кейинчалик 61 ёшли актёр Гаури билан кўп йиллардан бери таниш бўлганини, маълум вақтдан сўнг яна учрашиб, муносабатлари тобора мустаҳкамланиб борганини айтиб берган. Сўнгги вақтларда эса жуфтлик турли йирик тадбирлар ва фильм премераларида биргаликда кўриниш бермоқда.

Маълумот учун, Амир Хон бугунга қадар икки марта оила қурган. Унинг биринчи турмуш ўртоғи Реина Датта бўлиб, уларнинг Жунайд Хон ва Ира Хон исмли фарзандлари бор. Кейинчалик актёр Киран Рао билан турмуш қурган ва уларнинг никоҳидан Азад исмли ўғли дунёга келган.

Ажрашганига қарамасдан, Амир Хон ҳар икки собиқ рафиқаси билан ҳам илиқ ва дўстона муносабатларни сақлаб келмоқда ҳамда фарзандлари тарбиясида фаол иштирок этиб келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиРаъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 09:02Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиДунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиБугун, 08:53Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Бугун, 07:34"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра КелдиёроваКеча, 17:19Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиКеча, 13:10Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилдиЗебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилдиКеча, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди