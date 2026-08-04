Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!
Актриса Жамила Ғофурованинг қизи Ширина Малайзияда ўтказилган ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни егаллади. Ёш спортчининг мусобақадаги иштироки ва натижаси акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Жамила Ғофурованинг айтишича, Ширина аввал гимнастика, сузиш ва теннис билан шуғулланган, бироқ охир-оқибат ўзини жанг санъатида топган.
Актриса Жамила Ғофурованинг қизи Ширина Малайзияда ўтказилган ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади. Ёш спортчининг мусобақадаги иштироки ва натижаси акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Жамила Ғофурова интервьюлардан бирида қизининг болалигидан турли спорт турларига қатнашганини айтиб берди. Актрисанинг сўзларига кўра, Ширина гимнастика, сузиш ва теннис билан шуғулланган, бироқ бу йўналишларни ўзининг севимли машғулоти сифатида қабул қилмаган.
«Ширина кўпинча: “Ойи, менинг ургим келяпти”, дерди. Мен эса унга: “Сен қиз боласан, бу сенга ярашмайди”, деб айтардим», деди Жамила Ғофурова.
Ширина охир-оқибат ўзини жанг санъатида топди. Унинг ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни эгаллаши мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.
…