Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!

·139·Маданият
Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!
Қисқача

Актриса Жамила Ғофурованинг қизи Ширина Малайзияда ўтказилган ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни егаллади. Ёш спортчининг мусобақадаги иштироки ва натижаси акс етган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди. Жамила Ғофурованинг айтишича, Ширина аввал гимнастика, сузиш ва теннис билан шуғулланган, бироқ охир-оқибат ўзини жанг санъатида топган.

Актриса Жамила Ғофурованинг қизи Ширина Малайзияда ўтказилган ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади. Ёш спортчининг мусобақадаги иштироки ва натижаси акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Жамила Ғофурова интервьюлардан бирида қизининг болалигидан турли спорт турларига қатнашганини айтиб берди. Актрисанинг сўзларига кўра, Ширина гимнастика, сузиш ва теннис билан шуғулланган, бироқ бу йўналишларни ўзининг севимли машғулоти сифатида қабул қилмаган.

«Ширина кўпинча: “Ойи, менинг ургим келяпти”, дерди. Мен эса унга: “Сен қиз боласан, бу сенга ярашмайди”, деб айтардим», деди Жамила Ғофурова.

Ширина охир-оқибат ўзини жанг санъатида топди. Унинг ММА бўйича Осиё чемпионатида иккинчи ўринни эгаллаши мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.

Жамила ҒофуроваШиринаМалайзия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:15Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 14:27Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиБугун, 12:59Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиМуродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиБугун, 12:07Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Кеча, 23:03«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида