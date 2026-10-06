Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалди

·15·Маданият
Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалди

Хонанда Рашид Холиқов хонадонида тўй шукуҳи. Санъаткорнинг учинчи ўғли Темур уйланмоқда.

2 октябрь куни Темур ва Севара қонуний никоҳдан ўтгани ҳақида хабар берилган эди. Куни кеча эса ижтимоий тармоқларда ёшларнинг тўй маросимидан лавҳалар тарқалди.

Уларда Темурнинг ўртоқлари билан куёв навкар бўлиб келиннинг хонадонига боргани акс этган. Ўзбек тўйларида қадимдан давом этиб келаётган анъаналардан бири — куёвнинг тўн кийиши ҳам маросим давомида намоён бўлган.

Тарқалган видеоларда куёв навкар маросими кўтаринки кайфиятда ва чиройли тарзда ўтгани кўринади. Бироқ ҳозирча тўйхонадаги асосий кечки базмдан видеолар ижтимоий тармоқларда пайдо бўлмади.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса ёш келин-куёвга ўзларининг самимий тилакларини билдириб, уларга бахт ва оилавий тотувлик тиламоқда.

Хонанда Рашид ХолиқовТемур ХолиқовТўй маросимиКуёв навкар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)Рашид Холиқовнинг хонадонида тўй тантанаси (видео)3 октябр 14:58Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)1 сентябр 10:59Рашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаРашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқда31 август 18:27Тошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршиладиТошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршилади30 апрел 15:30Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)9 август 12:35Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова тўйидан илк лавҳалар тарқалдиЭмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова тўйидан илк лавҳалар тарқалди15 май 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)