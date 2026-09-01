Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)

·0·Маданият
Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)

Таниқли хонанда Рашид Холиқов хонадонида қувончли ва унутилмас кунлардан бири бўлиб ўтди. Санъаткорнинг учинчи ўғли Темурнинг никоҳ тўйига тайёргарлик бошланди.

31 август куни оила даврасида Темур ва Севаранинг фотиҳа маросими бўлиб ўтди. Тантанада икки оиланинг яқинлари ва қариндошлари жам бўлиб, ёшларга эзгу тилаклар билдиришди.

Темур ва Севаранинг фотиҳа маросимидан лавҳаларни Севара ҳам ўзининг Instagram саҳифасида эълон қилди. Маросимда келин томонга юбориладиган фотиха қутилари устида «T&S» ёзувлари акс этганини ҳам кўриш мумкин.

Nikoh marosimidagi yosh kelin-kuyovning quvonchli lahzalari tasvirlangan.

Фотиҳа маросими чиройли ва кўтаринки руҳда ўтказилгани ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда акс этди. Кўплаб кузатувчилар изоҳларда ёшларга бахт-саодат ва узоқ умр тилаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 09:01Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳЖоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳКеча, 18:33Рашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаРашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаКеча, 18:27Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиЖаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиКеча, 15:16Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиФеруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиКеча, 12:17Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКеча, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди