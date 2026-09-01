Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли хонанда Рашид Холиқов хонадонида қувончли ва унутилмас кунлардан бири бўлиб ўтди. Санъаткорнинг учинчи ўғли Темурнинг никоҳ тўйига тайёргарлик бошланди.
31 август куни оила даврасида Темур ва Севаранинг фотиҳа маросими бўлиб ўтди. Тантанада икки оиланинг яқинлари ва қариндошлари жам бўлиб, ёшларга эзгу тилаклар билдиришди.
Темур ва Севаранинг фотиҳа маросимидан лавҳаларни Севара ҳам ўзининг Instagram саҳифасида эълон қилди. Маросимда келин томонга юбориладиган фотиха қутилари устида «T&S» ёзувлари акс этганини ҳам кўриш мумкин.
Фотиҳа маросими чиройли ва кўтаринки руҳда ўтказилгани ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда акс этди. Кўплаб кузатувчилар изоҳларда ёшларга бахт-саодат ва узоқ умр тилаган.
…