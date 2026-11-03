“Ожиз қаҳрамон 2” актёри Баэ Нара уйланмоқда: тўйи 14 ноябрь куни бўлиб ўтади

·52·Маданият
“Ожиз қаҳрамон 2” актёри Баэ Нара уйланмоқда: тўйи 14 ноябрь куни бўлиб ўтади

“ Ожиз қаҳрамон 2” драмасидаги роли билан танилган жанубий кореялик актёр Баэ Нара театр актрисаси Ҳан Жаэ Аҳ билан турмуш қурмоқда. Жуфтликнинг никоҳ тўйи 14 ноябрь куни бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Актёр қувончли хабарни ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишди. У қўлда ёзилган мактубини эълон қилиб, ҳаётидаги муҳим янгилик ҳақида маълум қилди.

“Мен энди бутун умрим давомида бирга йўл босиб ўтишни истайдиган жуда қадрли инсонни учратдим”, — деб ёзган Баэ Нара.

Актёрнинг ушбу эълони мухлислари томонидан илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар бўлажак келин-куёвга бахт ва оилавий тотувлик тиламоқда.

Баэ НараҲан Жаэ АҳКорея шоу-бизнесиОжиз қаҳрамон 2
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!18 сентябр 18:28Ҳанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланадиҲанде Эрчел Германияда суратга олинадиган халқаро фильмнинг бош юлдузига айланади9 октябр 13:47Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалдиРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг куёвнавкар маросимидан лавҳалар тарқалди6 октябр 06:17Liil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиLiil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошланди20 август 12:47Маруф Отажонов Бурак Ўзчивит ижросини баҳолади (видео)Маруф Отажонов Бурак Ўзчивит ижросини баҳолади (видео)1 июн 20:55Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиҚаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олди19 август 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!