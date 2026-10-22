Болливуд юлдузи Тайгер Шроффнинг автомобилига ўқ узилди (видео)
Ҳиндистоннинг Мумбай шаҳрида Болливуд актёри Тайгер Шрофф бўлган автомобильга қуролли ҳужум уюштирилди. Ҳодиса 18 октябрь куни шаҳарнинг Жуху ҳудудида содир бўлган.
India Today нашри хабарига кўра, номаълум шахслар мотоциклда келиб, актёр бўлган BMW автомобилига бир неча марта ўқ узган. Тайгер Шрофф воқеа вақтида футбол ўйнаб, шахсий тадбирдан қайтаётган бўлган.
Ҳужум оқибатида актёрнинг ҳайдовчиси ва яқин атрофда турган яна бир киши жароҳатланган. Шроффнинг ўзи эса ўқдан жароҳат олмаган ва унинг ҳаёти хавф остида эмаслиги маълум қилинган.
Ҳодисадан сўнг ижтимоий тармоқларда «Лоуренс Бишнои» жиноий гуруҳи номидан ҳужум учун жавобгарликни ўз зиммасига олган хабар тарқалган. Бироқ полиция ушбу баёнотнинг ҳақиқийлиги ва гуруҳнинг воқеага алоқадорлигини текширган.
19 октябрь куни Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари полиция гумонланувчиларни қўлга олгани, иш эса Мумбай полициясининг жиноятчиликка қарши кураш бўлимига ўтказилганини хабар қилди. Тергов давомида ҳужум сабаби ва унинг ортида кимлар тургани аниқлаштирилмоқда.
Изоҳлар 0
…