Бомба таҳдидидан сўнг Амитабҳ Баччан мухлислари билан ҳимоя кабинасида учрашди
Ҳинд киносининг афсонавий актёрларидан бири, 84 ёшли Амитабҳ Баччан Мумбайдаги уйи олдида анъанавий тарзда мухлислари билан учрашди. Бироқ бу галги учрашув аввалгиларидан хавфсизлик чоралари билан фарқ қилди.
Актёрнинг яшаш манзилига бомба қўйилгани ҳақида таҳдид келиб тушганидан сўнг, хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Шу сабабли Амитабҳ Баччан мухлислари билан ўқ ўтмас экани айтилган шаффоф ҳимоя кабинаси ичидан кўришди.
Маълумки, актёр кўп йиллардан буён ҳар якшанба куни уйи олдида тўпланган мухлислари билан учрашиб, уларга салом беришни одат қилган. Бу сафар ҳам анъана давом этди. Унга ўғли, актёр Абҳишек Баччан ҳамроҳлик қилди.
Учрашув давомида олинган тасвирлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Айниқса, машҳур актёрнинг мухлислари билан ҳимоя кабинаси ортидан саломлашгани муҳокамаларга сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…