Бомба таҳдидидан сўнг Амитабҳ Баччан мухлислари билан ҳимоя кабинасида учрашди

·12·Маданият
Бомба таҳдидидан сўнг Амитабҳ Баччан мухлислари билан ҳимоя кабинасида учрашди

Ҳинд киносининг афсонавий актёрларидан бири, 84 ёшли Амитабҳ Баччан Мумбайдаги уйи олдида анъанавий тарзда мухлислари билан учрашди. Бироқ бу галги учрашув аввалгиларидан хавфсизлик чоралари билан фарқ қилди.

Актёрнинг яшаш манзилига бомба қўйилгани ҳақида таҳдид келиб тушганидан сўнг, хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Шу сабабли Амитабҳ Баччан мухлислари билан ўқ ўтмас экани айтилган шаффоф ҳимоя кабинаси ичидан кўришди.

Маълумки, актёр кўп йиллардан буён ҳар якшанба куни уйи олдида тўпланган мухлислари билан учрашиб, уларга салом беришни одат қилган. Бу сафар ҳам анъана давом этди. Унга ўғли, актёр Абҳишек Баччан ҳамроҳлик қилди.

Учрашув давомида олинган тасвирлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Айниқса, машҳур актёрнинг мухлислари билан ҳимоя кабинаси ортидан саломлашгани муҳокамаларга сабаб бўлди.

Амитабҳ БаччанАбҳишек БаччанҲинд киносиМумбай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ранбир Капур саволига Амитабҳ Баччан ҳазил билан жавоб бердиРанбир Капур саволига Амитабҳ Баччан ҳазил билан жавоб берди25 октябр 12:19Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Болливуд юлдузи Тайгер Шроффнинг автомобилига ўқ узилди (видео)Болливуд юлдузи Тайгер Шроффнинг автомобилига ўқ узилди (видео)22 октябр 12:14Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)11 октябр 15:0430 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?18 сентябр 19:35Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортаж18 сентябр 03:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!