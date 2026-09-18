Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортаж

·1·Техно
Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортаж
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда нақдсиз ҳисоб-китоблар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланган, бу жараён смартфонлар орқали ҚР-код сканерлаш билан амалга оширилмоқда.
  • Бу муваффақиятнинг асосида "Индиа Стакк" деб номланган тўрт қатламли рақамли инфратузилма ётади, жумладан, 1,44 миллиард фуқарони қамраб олган рақамли биометрик код (Аадҳаар) ва 9 миллиарддан ортиқ расмий ҳужжатни ўз ичига олган ДигиЛоккер тизими.

Ҳиндистон кўчаларидаги оддий кўча чойхонасидан тортиб, Мумбай марказидаги осмонўпар савдо мажмуаларигача бир хил манзарага гувоҳ бўласиз: одамлар чўнтагидан нақд пул эмас, смартфон чиқариб, QR-кодни сканерлайди. Дунёнинг энг аҳолиси кўп мамлакатида нақдсиз ҳисоб-китоб қандай қилиб одатий турмуш тарзига айланди?

​Халқаро медиа-туримиз доирасида ушбу рақамли мўъжизанинг мия маркази — НПСИ (Ҳиндистон Миллий тўловлар корпорацияси) бош қароргоҳида бўлиб, тизимнинг ишлаш механизмларини ўргандик.

Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортаж

«Индиа Стакк»: Тўрт поғонали рақамли пойдевор

​Тақдимотлар давомида маълум бўлишича, бу муваффақият тасодифан юз бермаган. Унинг негизида тўртта мустаҳкам инфратузилма қатлами ётибди:

  • Рақамли биометрик код (Аадҳаар): 1,44 миллиард фуқаро электрон идентификация тизими билан қамраб олинган. Катта ёшдаги аҳолининг 91 фоизи расмий банк ҳисоб рақамига эга ва ҳар куни қарийб 17 миллион киши электрон шаклда (эKYC) тасдиқдан ўтади.

  • Қоғозсиз ҳужжатлар (ДигиЛоккер): 9 миллиарддан ортиқ расмий ҳужжат рақамлаштирилган бўлиб, фуқаролар давлат ва банк хизматларидан қоғоз кўтариб юрмасдан фойдаланмоқда.

  • Ягона нақдсиз тўловлар тармоғи (УПИ ва РуПай): Ҳар қандай банк ва финтех иловасини ўзаро боғловчи тезкор, арзон ва очиқ архитектура.

  • Қулай инфратузилма: 1,3 миллиард мобил алоқа фойдаланувчиси учун 1 GB мобил интернет нархи дунёдаги энг арзон кўрсаткичлардан бири — тахминан 0,10 долларни ташкил этади.

Кунига 1 миллиард транзакция: Ҳайратланарли рақамлар

Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортаж

​НПСИ тақдим этган кўрсаткичлар нафақат минтақавий, балки глобал молиявий бозор учун ҳам мисли кўрилмаган миқёсга эга:

  • ​Сайёрамизда банклар иштирокида амалга ошириладиган барча онсон тезкор тўловларнинг қарийб 49 фоизи айнан Ҳиндистоннинг УПИ тизими ҳиссасига тўғри келмоқда.

  • ​Тизим ойига 24,5 миллиарддан ортиқ транзакцияни қайта ишламоқда. Ойлик айланма 315 миллиард доллардан, кунлик операциялар сони эса 1 миллиарддан ошади.

  • ​2021 йилда УПИ транзакциялари қиймати Ҳиндистон ЯИМининг 18 фоизини ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб бу улуш 87 фоизга (йиллик 3,6 триллион долларга) етди.

Хусусий монополия эмас, миллий манфаат

​Тизимнинг энг ўзига хос жиҳати унинг бошқарув моделидадир. НПСИ — фойда олишни кўзламайдиган (нот-фор-профит) ташкилот бўлиб, уни Ҳиндистон захира банки (РБИ) ва 65 та йирик тижорат банки консорциум сифатида бошқаради.

​Бу ерда хусусий финтех иловалари (Google Pay, ПҳонеПе, Пайтм) фойдаланувчиларнинг пулини ўз балансида тўпламайди. Улар фақат қулай интерфейс тақдим этади, маблағ эса харидорнинг банк ҳисобидан сотувчининг ҳисобига бир сония ичида тўғридан-тўғри ўтади. Натижада хавфсизлик кафолатланади ва тизим комиссиясиз, эркин рақобат асосида ишлайди.

​БРИКС саммити кунларида Ҳиндистон томони ушбу миллий тажрибани ҳамкор давлатлар тўлов тизимлари билан интеграция қилишга тайёрлигини билдирган эди. Марказий Осиё, хусусан, молиявий технологиялари шиддат билан ривожланаётган Ўзбекистон учун ҳам нақдсиз иқтисодиёт ва очиқ финтех инфратузилмасини барпо этишда Мумбайдаги ушбу модел катта амалий аҳамиятга эга.

ҲиндистонМумбайҲисоб-Китоб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиБугун, 01:53Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиXiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилдиКеча, 22:53Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиКеча, 21:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиКеча, 20:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаКеча, 20:25Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиКеча, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади