30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?
Ҳиндистонда 30 йилдан ортиқ вақт давомида қорни ғайритабиий даражада шишиб келган эркак билан боғлиқ ноёб тиббий ҳолат яна жамоатчилик эътиборига тушди. Шифокорлар дастлаб катта ўсма деб гумон қилишган, бироқ операция вақтида топилган нарса бундан анча кутилмаган бўлган.
Санжу Бҳагат исмли эркакнинг қорни узоқ йиллар давомида катталашиб борган. Шифокорлар эса бунинг сабабини аниқлашда қийналган.
1999 йил июнь ойида унинг аҳволи кескин ёмонлашган. Қорин диафрагмага босим ўтказиб, нафас олишни қийинлаштиргач, у Мумбайдаги "Тата Memorial" касалхонасига шошилинч олиб борилган.
Дастлаб мутахассислар катта ўсма бор деб тахмин қилган. Аммо жарроҳлик вақтида шифокор Ажай Меҳта «фетус ин фету» деб аталадиган ниҳоятда кам учрайдиган туғма ҳолатга дуч келган.
Бу ҳолатда бир эгизак ҳомиладорлик даврида иккинчисининг танаси ичида ривожланиб қолади ва тўлиқ ривожланмайди. Бҳагатнинг қорин бўшлиғидан унинг қон таъминотидан фойдаланган, ривожланиши туғилишдан олдин тўхтаган эгизагига тегишли тўқималардан иборат тузилма олиб ташланган.
Хабарларга кўра, операция давомида олиб ташланган тузилма тахминан 4 килограмм оғирлик қилган. Шундан қарийб 1 килограммини сочлар ташкил этгани айтилади.
Изоҳлар 0
…