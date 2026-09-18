30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?

·89·Дунё
30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?

Ҳиндистонда 30 йилдан ортиқ вақт давомида қорни ғайритабиий даражада шишиб келган эркак билан боғлиқ ноёб тиббий ҳолат яна жамоатчилик эътиборига тушди. Шифокорлар дастлаб катта ўсма деб гумон қилишган, бироқ операция вақтида топилган нарса бундан анча кутилмаган бўлган.

Санжу Бҳагат исмли эркакнинг қорни узоқ йиллар давомида катталашиб борган. Шифокорлар эса бунинг сабабини аниқлашда қийналган.

1999 йил июнь ойида унинг аҳволи кескин ёмонлашган. Қорин диафрагмага босим ўтказиб, нафас олишни қийинлаштиргач, у Мумбайдаги "Тата Memorial" касалхонасига шошилинч олиб борилган.

Дастлаб мутахассислар катта ўсма бор деб тахмин қилган. Аммо жарроҳлик вақтида шифокор Ажай Меҳта «фетус ин фету» деб аталадиган ниҳоятда кам учрайдиган туғма ҳолатга дуч келган.

Бу ҳолатда бир эгизак ҳомиладорлик даврида иккинчисининг танаси ичида ривожланиб қолади ва тўлиқ ривожланмайди. Бҳагатнинг қорин бўшлиғидан унинг қон таъминотидан фойдаланган, ривожланиши туғилишдан олдин тўхтаган эгизагига тегишли тўқималардан иборат тузилма олиб ташланган.

Хабарларга кўра, операция давомида олиб ташланган тузилма тахминан 4 килограмм оғирлик қилган. Шундан қарийб 1 килограммини сочлар ташкил этгани айтилади.

Санжу БҳагатТата Memorialфетус ин фетуМумбай
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топди1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топдиБугун, 19:42АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!АҚШда ўғриликда гумонланиб ҳибсга олинган аёл Женнифер Лопесга ўхшашлиги билан барчанинг эътиборида!Бугун, 19:28Самолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилдиСамолётда жанжал кўтарган 67 ёшли йўловчи ўриндиғига скотч билан боғлаб қўйилдиБугун, 19:22"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти..."Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...Бугун, 18:16Бегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБегона инсонларни қучоқлаб, америкалик аёл катта даромад топмоқдаБугун, 17:01Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди