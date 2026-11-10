«Севги изтироби» юлдузи Неслиҳан Атагул илк китобини нашр эттирди

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«Севги изтироби» юлдузи Неслиҳан Атагул илк китобини нашр эттирди

«Севги изтироби» сериали орқали танилган туркиялик актриса Неслиҳан Атагул бу сафар мухлисларини янги қирраси билан ҳайратда қолдирди. Актриса илк болалар китобини нашр эттириб, ёзувчилик фаолиятини ҳам бошлади. Бу ҳақда Haber нашри хабар берди.

«Бу уйда бир офат бор» («Bu Evde Bir Afet Var») деб номланган китоб 9 ноябрь куни Elma нашриёти томонидан сотувга чиқарилди. Асарнинг расмларини рассом Мерве Эргеноғлу чизган.

Китоб воқеалари Афет исмли ит атрофида кечади. У янги уйига кўчиб ўтгач, янги оиласи ва муҳитига мослашишга ҳаракат қилади. Ҳикоя болаларга итнинг саргузаштлари орқали янги жойга кўникиш ва оилага мослашиш жараёнини кўрсатади.

Китоб қаҳрамони ўзини шундай таништиради: «Салом, мен Афетман. Исмим каби офатманми-йўқми, буни ўзингиз ҳал қилинг».

Маълум бўлишича, Неслиҳан Атагул актрисалик фаолиятига ҳам қайтишга тайёрланмоқда. У «Kaderin Cilvesi» номли янги сериал лойиҳасида иштирок этиши кутилмоқда. Шу тариқа актриса оналик таътилидан кейин ижодий фаолиятини давом эттиришни режалаштирган.

Ҳозирча унинг яна китоб ёзиш-ёзмаслиги ҳақида маълумот йўқ.

Bola va ayol polda oʻtirib, birgalikda rasmli kitobni varaqlamoqda.
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