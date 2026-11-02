Болливуд қироли Шоҳруххон 61 ёшни қарши олди

·51·Маданият
Болливуд қироли Шоҳруххон 61 ёшни қарши олди

Бугун, 2 ноябрь куни ҳинд кино санъатининг энг машҳур актёрларидан бири, миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган Шоҳруххон 61 ёшни қарши олди. У Болливуднинг энг таниқли юлдузларидан бири сифатида кўплаб романтик фильмлардаги роллари билан томошабинлар қалбидан жой олган.

Шоҳруххон 1965 йил 2 ноябрда Ҳиндистоннинг Нью-Дели шаҳрида туғилган. У актёрлик фаолиятини телевидениеда бошлаган ва «Fauji» сериали орқали томошабинларга танилган. 1992 йилда «Девона» фильми билан катта кинодаги дебютини қилган актёр қисқа вақт ичида Болливуднинг ёрқин юлдузларидан бирига айланди.

Фаолиятининг дастлабки йилларида «Қўрқув» («Darr»), «Қиморбоз» («Baazigar») каби фильмларда салбий қаҳрамонларни гавдалантирган Шоҳруххон кейинчалик романтик образлари билан ҳам катта шуҳрат қозонди. «Девдас», «Гоҳи шодлик, гоҳи ғам» («Kabhi Khushi Kabhie Gham»), «Менинг исмим Хон» («My Name Is Khan»), «Chennai Express», «Pathaan» ва «Jawan» каби фильмлар унинг ижодидаги энг машҳур картиналар қаторидан жой олган.

Шоҳруххон 1991 йилда Гаури Хонга уйланган. Уларнинг Арян, Сухана ва АбРам исмли уч нафар фарзанди бор.

ШоҳруххонБолливудҲинд киноси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқланди9 сентябр 21:22Бомба таҳдидидан сўнг Амитабҳ Баччан мухлислари билан ҳимоя кабинасида учрашдиБомба таҳдидидан сўнг Амитабҳ Баччан мухлислари билан ҳимоя кабинасида учрашдиБугун 11:1624 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами25 октябр 12:48Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)Амитабх Баччан 84 ёшда! Афсонавий актёр туғилган кунида мухлислари билан учрашди (видео)11 октябр 15:04Болливуд юлдузи Тайгер Шроффнинг автомобилига ўқ узилди (видео)Болливуд юлдузи Тайгер Шроффнинг автомобилига ўқ узилди (видео)22 октябр 12:14Рани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирдиРани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирди23 сентябр 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!