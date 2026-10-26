Россиялик репер Миша Маваши вафот этди: ўлим сабаби текширилмоқда

·47·Маданият
Россиялик репер Миша Маваши вафот этди: ўлим сабаби текширилмоқда

Россиялик репер Миша Маваши, асл исми Михаил Нитс, 25-октябрга ўтар кечаси 41 ёшида вафот этди. Бу ҳақда унинг Телеграм каналида эълон қилинди.

Мусиқачининг яқинлари дастлаб унинг ўлими бахтсиз ҳодиса оқибатида юз берганини маълум қилган. Воқеа тафсилотлари эса ўрганилаётгани айтилган.

ОАВда тарқалган дастлабки хабарларга кўра, репер бошидан ўқотар қуролдан жароҳат олган. Шунингдек, унда мия шиши ва кўп миқдорда қон йўқотиш кузатилгани ҳақида маълумотлар пайдо бўлган. Бироқ мусиқачининг вакиллари ўлим сабаби юзасидан тарқалаётган айрим хабарларни тасдиқланмаган маълумотлар деб атаб, шошилинч хулоса чиқармасликка чақирган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеа юзасидан текширув бошлаган.

Миша Маваши вафотидан атиги ўн кун олдин уйлангани ҳам маълум қилинди. Бу хабар унинг мухлислари орасида катта қайғу уйғотди.

Миша МавашиМихаил НитсРоссия мусиқаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик репер Тимати севгилисига туғилган кунида қимматбаҳо автомобиль совға қилдиРоссиялик репер Тимати севгилисига туғилган кунида қимматбаҳо автомобиль совға қилди17 октябр 20:39Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқда17 сентябр 15:37Машҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалдиМашҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалди16 октябр 13:35Концертда репер мухлислар устига кутилмаганда сакрадиКонцертда репер мухлислар устига кутилмаганда сакради26 май 17:09Репер Шаҳриёр концерт санаси ҳақида маълумот бердиРепер Шаҳриёр концерт санаси ҳақида маълумот берди6 май 17:49Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)Бугун 13:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир