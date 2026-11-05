Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Хонанда Ғайбулла Турсуновнинг Жасмин билан биргаликда суратга олган видеолари ва ижодий ҳамкорлиги кузатувчиларда турли саволларни келтириб чиқармоқда. Айрим мухлислар уларни севишган деб ўйлаган бўлса, бошқалар санъаткорнинг оиласи борлиги сабабли рафиқаси бундай видеоларга қандай муносабатда бўлиши билан қизиқмоқда.
Ғайбулла Турсунов "Дарё"га берган интервюсида ушбу саволларга жавоб берар экан, оиласи борлигини ва Жасмин билан муносабати ака-сингилдек эканини таъкидлади. Унинг айтишича, рафиқаси Жасмин билан биргаликдаги ижодий ишларга қарши эмас ва бу борада рашк қилмайди.
“Аёлим Жасминдан рашк қилмайди, чунки у билан ака-сингилмиз. Лекин бошқалардан қизғонади, Жасмин бундан мустасно”, — деди хонанда.
Санъаткор рафиқаси унинг ижодий фаолиятини яхши тушунишини, Жасмин билан бирга ишлашига одатий ҳол сифатида қарашини билдирди. Хонанданинг айтишича, у фақат Жасмин билан эмас, балки Гулёра, Тоҳир ва Билол билан ҳам биргаликда ижод қилади.
Шу тариқа, хонанда Жасмин билан муносабатларига оид тахминларга ойдинлик киритиб, улар ўртасида фақат ижодий ҳамкорлик борлигини яна бир бор таъкидлади.
Изоҳлар 0
…