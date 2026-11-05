Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди

·99·Маданият
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди

Хонанда Ғайбулла Турсуновнинг Жасмин билан биргаликда суратга олган видеолари ва ижодий ҳамкорлиги кузатувчиларда турли саволларни келтириб чиқармоқда. Айрим мухлислар уларни севишган деб ўйлаган бўлса, бошқалар санъаткорнинг оиласи борлиги сабабли рафиқаси бундай видеоларга қандай муносабатда бўлиши билан қизиқмоқда.

Ғайбулла Турсунов "Дарё"га берган интервюсида ушбу саволларга жавоб берар экан, оиласи борлигини ва Жасмин билан муносабати ака-сингилдек эканини таъкидлади. Унинг айтишича, рафиқаси Жасмин билан биргаликдаги ижодий ишларга қарши эмас ва бу борада рашк қилмайди.

“Аёлим Жасминдан рашк қилмайди, чунки у билан ака-сингилмиз. Лекин бошқалардан қизғонади, Жасмин бундан мустасно”, — деди хонанда.

Санъаткор рафиқаси унинг ижодий фаолиятини яхши тушунишини, Жасмин билан бирга ишлашига одатий ҳол сифатида қарашини билдирди. Хонанданинг айтишича, у фақат Жасмин билан эмас, балки Гулёра, Тоҳир ва Билол билан ҳам биргаликда ижод қилади.

Шу тариқа, хонанда Жасмин билан муносабатларига оид тахминларга ойдинлик киритиб, улар ўртасида фақат ижодий ҳамкорлик борлигини яна бир бор таъкидлади.

Ғайбулла ТурсуновЖасминЎзбек шоу-бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасмин ва Ғайбулла Турсуновнинг янги дуэтидан парча мухлислар диққатида! (видео)Жасмин ва Ғайбулла Турсуновнинг янги дуэтидан парча мухлислар диққатида! (видео)27 октябр 12:30Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)8 октябр 13:04Жасмин “Сев мени сев” билан мухлислар эътиборида (видео)Жасмин “Сев мени сев” билан мухлислар эътиборида (видео)29 октябр 16:33Блогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилдиБлогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилди23 сентябр 17:46Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)10 июл 20:56Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманЗуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман3 июн 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!