Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқда

·27·Маданият
Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқда

Америкалик машҳур репер Snoop Dogg кутилмаган манзилда саҳнага чиқиб, тўй меҳмонларига унутилмас таассурот улашди. Арманистондаги арман тўйида иштирок этган санъаткор ўз чиқиши билан байрам муҳитини янада қиздирди.

Снооп Догг маросим давомида ўзининг машҳур "The Next Episode" қўшиғини ижро этди. Репер саҳнага чиққач, янги турмуш қурганлар ва меҳмонлар ҳам унга қўшилиб рақсга тушган.

Тўй бир зумда катта концерт саҳнасига ўхшаб кетди.

"Асрнинг арман тўйи" деб атала бошланди

Санъаткорнинг чиқиши акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди. Тўй эса кўлами ва юлдузли меҳмонлари сабаб айримлар томонидан «асрнинг арман тўйи» дея таърифлана бошлаган. Шу тариқа, оддий тўй оқшоми Snoop Доггнинг чиқиши сабаб катта мусиқий шоуга айланган.

Снуп ДоггАрманистонАсрнинг арман тойиThe Next Episode
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Бугун, 16:11Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Бугун, 12:26JONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиJONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 12:22Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиБугун, 12:09Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)Бугун, 12:06JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиJONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиКеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди