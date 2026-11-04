Ҳуснора Шодиева 33 ёшда: туғилган кунидаги торт уни ҳайратга солди

·103·Маданият
Ҳуснора Шодиева 33 ёшда: туғилган кунидаги торт уни ҳайратга солди

Телебошловчи, блогер ва хонанда Ҳуснора Шодиева кеча, 3 ноябрь куни 33 ёшни қарши олди. Ижтимоий тармоқларда унинг таваллуд айёмини нишонлаётгани акс этган қувноқ ва таъсирли видеолар тарқалди.

Тармоқларда эълон қилинган кадрларда Ҳусноранинг туғилган куни кенг даврада, кўтаринки кайфиятда нишонланганини кўриш мумкин. Байрамда санъат соҳаси вакиллари ҳам иштирок этиб, хонандани таваллуд айёми билан табриклашди ва унинг қувончига шерик бўлишди.

Туғилган кун базмининг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бири эса Ҳуснора учун тайёрланган махсус торт бўлди. У барчанинг эътиборини тортди. Ҳуснора ҳам тортни кўриб, ҳайрати ва ҳаяжонини яшира олмади, ҳатто кўзларига ёш келди. Унинг бу таъсирли ҳолати видеоларда акс этиб, кузатувчиларнинг ҳам эътиборини қозонди.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда мухлислар Ҳуснорани 33 ёшга тўлгани билан табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, бахт ва ижодий муваффақиятлар тиламоқда.

Маълумот учун, Ҳуснора Шодиева 1993 йил 3 ноябрь куни мусиқачи ва тўй ташкилотчиси Раъно Ортиқова оиласида туғилган. У оиладаги уч қизнинг энг каттаси. Ҳусноранинг Мадина ва Зайнаб исмли сингиллари бор.

Oq kiyimdagi to'rt nafar kulib turgan ayol birga suratga tushmoqda.

Ҳуснора 2 ноябрь куни YouTube каналида мухлисларига янги ижод маҳсули — “Севгин” номли таронасини тақдим этди.

Ҳуснора ШодиеваСевгинЎзбек шоу-бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)8 август 11:47Актриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учрадиАктриса Раъно Шодиеванинг оиласи оғир жудоликка учради28 сентябр 16:11Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди22 июл 18:13 Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)12 август 14:55Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди13 август 14:20Актриса Раъно Шодиева ижодида қандай янгиликлар бор?Актриса Раъно Шодиева ижодида қандай янгиликлар бор?28 май 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!