Россиялик репер Тимати севгилисига туғилган кунида қимматбаҳо автомобиль совға қилди

·36·Маданият
Россиялик репер Тимати севгилисига туғилган кунида қимматбаҳо автомобиль совға қилди

Россиялик репер Тимати севгилиси Валентина Иванованинг 33 ёшга тўлиши муносабати билан унга қимматбаҳо автомобиль совға қилди. Санъаткорнинг танлаган совғаси — Mercedes-Benz G 63 AMG русумли ҳашаматли автомобиль бўлди.

Валентина Иванова ижтимоий тармоқларда туғилган кунидан лавҳалар билан бўлишди. У дастлаб Тимати ва уларнинг қизи Эмма билан тушган оилавий суратини эълон қилди. Кейин эса репер томонидан тақдим этилган автомобилни намойиш этди.

Ҳашаматли совға ва оилавий суратлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.

ТиматиВалентина ИвановаMercedes-Benz G 63 AMGавтомобиль совға
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)20 сентябр 11:10Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиТимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди24 сентябр 18:31Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқда17 сентябр 15:37Машҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалдиМашҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалдиКеча 13:35Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлариФарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари3 октябр 01:00Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди