Машҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалди

·46·Маданият
Машҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалди

Россиялик репер Navai Қозоғистонга кириш вақтида қўлга олинди. Суд қарори билан у икки ой муддатга ҳибсга олинган. Ҳодиса сабабли артистнинг Остонадаги концерти ҳам қолдирилди.

Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, Navai 13 октябрь куни Қирғизистондан Қозоғистонга ўтаётганида «Қордай» чегара назорат пунктида ушланган. Автомобилни текшириш жараёнида гиёҳванд модда аниқланиб, мусодара қилинган. Нашрлар машинадан 10 грамм марихуана топилганини ёзмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан гиёҳванд моддалар контрабандасига уриниш гумони билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда иш бўйича терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ҳодиса туфайли репернинг 14 октябрь куни Остонада ўтказилиши режалаштирилган концерти ҳам номаълум муддатга қолдирилган. Ташкилотчилар буни техник сабаблар билан изоҳлаган. Чипта сотиб олган мухлисларга пулларини қайтариш учун тегишли савдо платформаларига мурожаат қилиш тавсия этилган.

НавайҚордай чегара назорат пунктиОстона концертимарихуана контрабандаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқда17 сентябр 15:37Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Концертда репер мухлислар устига кутилмаганда сакрадиКонцертда репер мухлислар устига кутилмаганда сакради26 май 17:09Репер Шаҳриёр концерт санаси ҳақида маълумот бердиРепер Шаҳриёр концерт санаси ҳақида маълумот берди6 май 17:49Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқдиАзиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқдиБугун 13:29Дунёнинг энг келишган эркаги аниқландиДунёнинг энг келишган эркаги аниқландиБугун 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди