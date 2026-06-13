Почему автомобильный руль всегда должен быть круглым

·4·Авто
Почему автомобильный руль всегда должен быть круглым

Трудности с поиском удобного руля в новых автомобилях становятся серьезной проблемой для водителей. Хотя квадратный руль модели Аустин Аллегро 1973 года в свое время вызывал насмешки, сегодня производители снова возвращаются к странным формам. При этом компактные и круглые рули, созданные в эпоху появления гидроусилителей, были идеальным решением для управления. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Появление подушек безопасности и множества кнопок привело к увеличению центральной части руля и его спиц. Хотя это повышает функциональность, места для хвата обода становится меньше. Однако самое худшее — это ошибочное мнение, что руль не обязательно должен быть круглым. В гоночных автомобилях или болидах с одним сиденьем плоские формы могут быть необходимостью, но в обычных дорожных машинах это эргономическая ошибка.

Водитель во время движения не должен смотреть на руль или гадать, где находится его обод. Нетрадиционные формы отвлекают водителя и увеличивают когнитивную нагрузку. Это похоже на поиск выключателя света в темной комнате — автомобиль же, напротив, должен максимально упрощать управление.

К счастью, в индустрии намечаются позитивные изменения. Например, в новых моделях бренда Ferrari рули снова возвращаются к круглой форме. Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер также признал, что ни один из 100 текущих дизайнов рулей компании не является удачным. Он подчеркнул, что к 2030 году Audi будет использовать всего пять вариантов дизайна рулевого колеса, и все они будут исключительно круглой формы.

АвтомобильРульДизайнAudiFerrari
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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