Росатом продемонстрировал новые электромобили на универсальной платформе Войт

На автомобильном фестивале «ПроДвижение», проходящем на территории ВДНХ в Москве, композитный дивизион госкорпорации «Росатом» представил свои новые разработки. Специалисты продемонстрировали широкой общественности полноразмерный электрический фургон и полнофункциональный прототип кроссовера, созданные на базе универсальной композитной платформы Войт. Ожидается, что эти инновационные транспортные средства значительно расширят потенциал производства экологически чистых и современных электромобилей в стране. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности платформы Войт

По данным иксбт.ком, одна из представленных моделей — городской электрический фургон для перевозки грузов под названием Войт ЛКВ. Грузоподъемность данного транспортного средства составляет 600 килограммов, а объем его грузового отсека равен 3 кубическим метрам. При этом общая длина машины составляет менее 4 метров, что делает ее очень удобной для загруженных городских улиц и узких проездов.

Вторым представителем линейки является полноразмерный электрический кроссовер под названием Войт СУВ. Данная модель наглядно демонстрирует безграничные возможности универсальной платформы в создании легких пассажирских электромобилей. Ранее этот электрический кроссовер впервые прошел испытания в движении и был представлен вниманию общественности не в статичном положении, а непосредственно на ходу.

Инновационные композитные технологии

Основу конструкции данного проекта составляет уникальный хребтовый профиль. Он изготовлен с помощью метода пултрузии — специальной технологии производства непрерывного профиля из композитных материалов. Как подчеркивают специалисты, именно использование композитных технологий позволило значительно снизить общую массу конструкции, обеспечив при этом необходимую для автомобиля прочность и долговечность.

Одним из важных преимуществ проекта является его высокая степень локализации. Представители «Росатома» заявили, что до 60% основных частей платформы производится на предприятиях корпорации. В их число входят тяговая аккумуляторная батарея, силовая электроника, электропривод и различные элементы композитных конструкций.

По мнению экспертов, применение единой композитной платформы открывает широкие возможности для будущей разработки конкурентоспособных и экономичных отечественных электромобилей. В то время как энергоэффективность и малый вес остаются одними из главных требований в автомобильной промышленности, подобные решения, предлагаемые «Росатомом», как ожидается, займут важное место на рынке.