BMW остановила проект конкурента G-Class на фоне расходов и давления в Китае

Германская автомобилестроительная компания BMW начала пересмотр своей будущей стратегии продуктов. В частности, по информации иксбт.ком, бренд временно заморозил проект нового внедорожника, который должен был составить конкуренцию модели Mercedes-Benz G-Class. Это решение было принято на фоне резких изменений на мировом автомобильном рынке, падения спроса в Китае и новых конкурентных условий. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Выступивший после отчета компании по итогам второго квартала новый генеральный директор Милан Неделькович (Милан Неделджковиć) подчеркнул, что за последний год на автомобильном рынке произошел драматический поворот. По его словам, ослабление спроса на китайском рынке, усиление давления со стороны местных китайских конкурентов, жесткие торговые барьеры в США и различия в требованиях в разных регионах заставляют немецкого автогиганта менять свои планы.

Проблемы на глобальных рынках и китайский фактор

Милан Неделькович особо отметил, что резкое ухудшение рыночных условий в Китае стало основной причиной пересмотра компанией своих прогнозов в июне. В настоящее время новые конкурентоспособные бренды Китая активно проникают на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Европы. Кроме того, на бизнес-модель BMW влияют пошлины, колебания валютных курсов, жесткие меры регулирования в Европе и конфликты на Ближнем Востоке.

Поэтому немецкая компания отказалась от предположения, что существующие программы одинаково подходят для всех рынков, и заново анализирует, какие технологии, модели и двигатели понадобятся в будущем. В рамках новой стратегии изучаются направления, где новое партнерство может быть выгодным как с экономической, так и с технологической точек зрения.

Какова судьба проекта Г74?

Как сообщают источники в штаб-квартире BMW в Мюнхене, этот глобальный процесс пересмотра уже затронул одну из долгожданных моделей. В частности, проект внедорожника под индексом Г74 не получил окончательного одобрения и в настоящее время приостановлен.

Этот кроссовер, первоначально планировавшийся к разработке на базе концепции электромобилей Неуе Классе, позже был переведен на архитектуру КЛАР, предлагающую различные силовые установки (двигатели). Хотя BMW официально не прокомментировала судьбу этой модели, ее приостановка полностью соответствует новому инвестиционному подходу руководства.

По мнению экспертов, понимая, что в текущих условиях делать ставку исключительно на электромобили опасно, BMW идет по пути одновременного развития бензиновых, дизельных, гибридных, полностью электрических и даже водородных двигателей. Поскольку на различных крупных рынках запросы клиентов кардинально отличаются друг от друга, это становится ключевым фактором, определяющим судьбу будущих моделей.