Производство кроссовера Тенет Т4 прекращено

·81·Авто
Производство кроссовера Тенет Т4 прекращено

Российский бренд Тенет официально объявил о завершении выпуска своего самого доступного кроссовера Тенет Т4. По информации иксбт.ком, жизненный цикл данного автомобиля подошел к концу, поставки новых партий не планируются, и в настоящее время дилеры распродают оставшиеся на складах машины по сниженным ценам. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Напомним, сборка этого недорогого кроссовера началась на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Предприятие ранее функционировало как завод Volkswagen, выпуск Тенет Т4 был налажен 12 августа 2025 года, а в конце того же месяца стартовали первые продажи. Однако модель завершила свою историю на конвейере, не проработав и полного года.

Причины и изменения

Согласно заявлению пресс-службы компании, после анализа рынка и изучения предпочтений потребителей выяснилось, что среди покупателей высок спрос на просторные и доступные семейные кроссоверы. В связи с этим в модельном ряду место Т4 заняла его более просторная версия — Тенет Т4Л.

Стоит отметить, что бренд Тенет является совместным проектом российского холдинга «АГР» и китайской компании Дефету. Выпускаемые под этой маркой автомобили фактически базируются на моделях Chery и оперативно адаптируются под требования рынка.

Сравнение цен и габаритов

Если стартовая цена снятого с производства стандартного кроссовера Тенет Т4 составляла 2 169 000 рублей, то его преемник, модель Т4Л, оценивается от 2 259 000 рублей. Небольшая разница в цене объясняется значительным увеличением габаритов автомобиля.

  • Длина Тенет Т4: 4320 мм, колесная база: 2610 мм
  • Длина Тенет Т4Л: 4506 мм, колесная база: 2650 мм
Благодаря более длинной колесной базе модели Т4Л пространство для пассажиров второго ряда заметно увеличилось. Именно этот фактор делает ее более удобным выбором для повседневных семейных нужд и укрепляет позиции автомобиля на рынке.

TenetTenet T4КроссоверАвторынокAGR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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